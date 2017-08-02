Московские суды: стрельба, депортация и арест драгоценностей

Доброе утро!

В Новосибирске не поздоровилось памятнику последнему российскому императору – точнее, входящей в его состав фигуре наследника. Царевич Алексей остался без нижней челюсти.

В Москве, Екатеринбурге, Орле и Петропавловске-Камчатском, наоборот, прошли молитвенные стояния за Николая II – его, правда, защищали не от топора, а от Алексея Учителя с “Матильдой”. Движение, стоящее за царя, называется “Сорок сороков”. Обещают стоять еще.

В Московском областном суде стреляли: пятеро членов (тут их имена) “банды ГТА”, которых обвиняют в убийстве 17 человек в Подмосковье, завладели оружием конвоиров и как будто бы собирались взять их в заложники. Началась перестрелка, трое нападавших убиты, двое тяжело ранены, двое конвоиров и сотрудник Росгвардии пострадали. Теперь целых три ведомства проверяют нарушении инструкции при конвоировании.

Из Чечни просачиваются известия о том, что власти республики препятствуют эвакуации местных геев, объявляя их в розыск.

Все остальное как всегда: учителя из Сергиева Посада, в 2012 году получившего звание Учитель года, как будто бы уволили из школы за то, что он баллотируется в городской совет от “Яблока”. Но в то же время как будто бы и не уволили, потому что все всё отрицают. В Москве зато объявили точное число домов, которые снесут в рамках “реновации” – 5144.

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве 23 марта. Речь идет о двух гаражах, часах и драгоценностях его вдовы, певицы Марии Максаковой. Уже в ночи в том же самом суде рассматривалось дело о выдворении из России корреспондента “Новой газеты” Али Феруза – решено депортировать. Восемь лет назад Феруз бежал из Узбекистана, потому что спецслужбы угрозами принуждали его к сотрудничеству. В июне ему отказали в убежище в России. И еще из Узбекистана: дочь покойного президента Каримова Гульнара сидит, по данным “Ферганы.ру”, в отделении для VIP-персон СИЗО Службы национальной безопасности.





Вице-президент США Майк Пенс заявил в Тбилиси, что Россия оккупировала пятую часть Грузии, пообещал стране всяческую помощь и поддержал ее стремление в НАТО. Сегодня Пенс будет участвовать в саммите Адриатической хартии в Подгорице. Подгорица – это столица Черногории, а Адриатическая хартия – это основанный в 2003 году союз Албании, четырех бывших республик Югославии и США, способствующий вступлению этих республик в НАТО (на данный момент осталось “вступить” только Македонию и Боснию и Герцеговину).

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует встретиться с главой российского МИДа на выходных в Маниле. Тиллерсон сказал, что ни он, ни президент Трамп “не в восторге” от расширения санкций в отношении России, но это мол воля американского народа. Сенат США утвердил Кристофера Рея в должности главы ФБР.

В рубрике “отличный день в Белом доме” новости такие:

В мае на сайте FoxNews вышла статья об убийстве сотрудника Национального комитета демократической партии Сета Рича, в которой высказывались конспирологические предположения о его связи с WikiLeaks и цитировался частный детектив Уилер. Потом статью удалили. Теперь этот Уилер подал в суд, потому что приписывавшиеся ему там слова он не говорил, но, главное, Уилер утверждает, что публикации ложных сведений способствовал президент Трамп. Потому что якобы это помогло бы ему создать альтернативную версию взлома демократических серверов и отвлечь внимание от России.

Washington Post пишет, что президент Трамп лично надиктовал заявление для прессы своего старшего сына, тоже Дональда, по поводу его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Юристы всех вовлеченных лиц советовали сразу передать прессе все детали встречи (что и было потом сделано в заявлении Джареда Кушнера), но Трамп настоял, что ничего рассказывать не надо. Введение в заблуждение публики – не преступление, но в глазах расследования о вмешательстве России в американскую политику это может выглядеть как попытка затруднить расследование.

Ну и чисто для развлечения – история о том, как британский пранкер долго переписывался с приближенными Трампа, в том числе с Энтони Скарамуччи, и хроника десяти дней Энтони Скарамуччи в Белом доме.

Президент Венесуэлы арестовал двух лидеров оппозиции. Парламент Пакистана избрал премьером Шахида Хакана Аббаси, соратника отстраненного от власти Наваза Шарифа, но считается, что это ненадолго – до тех пор, пока брат Наваза Шарифа Шахбаз не изберется в парламент на дополнительных выборах. Китай открыл первую военную базу за рубежом – в Джибути в восточной Африке.

Биткоин раскололся надвое, а Париж с Лос-Анджелесом поделили Олимпиады 2024 и 2028 года. Больше все равно претендентов не было.

Три ссылки сегодня исключительно о классиках:

Софья Багдасарова рассказывает, что хорошего в Тициане (выставка венецианской живописи в Москве работает до 20 августа).

Константин Азадовский объясняет величие Бальмонта.

“Я верю во что-то вроде шока в обучении, особенно в композиции”. Интервью с Пьером Булезом, взятое в 1987 году в Чикаго.

Искренне ваши,

Семь-сорок