Московские суды: стрельба, депортация и арест драгоценностей

Все, что нужно знать рано утром 2 августа
Доброе утро!
В Новосибирске не поздоровилось памятнику последнему российскому императору – точнее, входящей в его состав фигуре наследника. Царевич Алексей остался без нижней челюсти.
В Москве, Екатеринбурге, Орле и Петропавловске-Камчатском, наоборот, прошли молитвенные стояния за Николая II – его, правда, защищали не от топора, а от Алексея Учителя с “Матильдой”. Движение, стоящее за царя, называется “Сорок сороков”. Обещают стоять еще.
В Московском областном суде стреляли: пятеро членов (тут их имена) “банды ГТА”, которых обвиняют в убийстве 17 человек в Подмосковье, завладели оружием конвоиров и как будто бы собирались взять их в заложники. Началась перестрелка, трое нападавших убиты, двое тяжело ранены, двое конвоиров и сотрудник Росгвардии пострадали. Теперь целых три ведомства проверяют нарушении инструкции при конвоировании.
Из Чечни просачиваются известия о том, что власти республики препятствуют эвакуации местных геев, объявляя их в розыск.
Все остальное как всегда: учителя из Сергиева Посада, в 2012 году получившего звание Учитель года, как будто бы уволили из школы за то, что он баллотируется в городской совет от “Яблока”. Но в то же время как будто бы и не уволили, потому что все всё отрицают. В Москве зато объявили точное число домов, которые снесут в рамках “реновации” – 5144.
Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве 23 марта. Речь идет о двух гаражах, часах и драгоценностях его вдовы, певицы Марии Максаковой. Уже в ночи в том же самом суде рассматривалось дело о выдворении из России корреспондента “Новой газеты” Али Феруза – решено депортировать. Восемь лет назад Феруз бежал из Узбекистана, потому что спецслужбы угрозами принуждали его к сотрудничеству. В июне ему отказали в убежище в России. И еще из Узбекистана: дочь покойного президента Каримова Гульнара сидит, по данным “Ферганы.ру”, в отделении для VIP-персон СИЗО Службы национальной безопасности.
Вице-президент США Майк Пенс заявил в Тбилиси, что Россия оккупировала пятую часть Грузии, пообещал стране всяческую помощь и поддержал ее стремление в НАТО. Сегодня Пенс будет участвовать в саммите Адриатической хартии в Подгорице. Подгорица – это столица Черногории, а Адриатическая хартия – это основанный в 2003 году союз Албании, четырех бывших республик Югославии и США, способствующий вступлению этих республик в НАТО (на данный момент осталось “вступить” только Македонию и Боснию и Герцеговину).
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует встретиться с главой российского МИДа на выходных в Маниле. Тиллерсон сказал, что ни он, ни президент Трамп “не в восторге” от расширения санкций в отношении России, но это мол воля американского народа. Сенат США утвердил Кристофера Рея в должности главы ФБР.
В рубрике “отличный день в Белом доме” новости такие:
Президент Венесуэлы арестовал двух лидеров оппозиции. Парламент Пакистана избрал премьером Шахида Хакана Аббаси, соратника отстраненного от власти Наваза Шарифа, но считается, что это ненадолго – до тех пор, пока брат Наваза Шарифа Шахбаз не изберется в парламент на дополнительных выборах. Китай открыл первую военную базу за рубежом – в Джибути в восточной Африке.
Биткоин раскололся надвое, а Париж с Лос-Анджелесом поделили Олимпиады 2024 и 2028 года. Больше все равно претендентов не было.
Три ссылки сегодня исключительно о классиках:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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