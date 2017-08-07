Повысить качество и доступность ритуальных услуг

Доброе утро!

В столице республики Саха, городе Якутске вчера было так:

Колония, в которой содержится приговоренный к 20 годам заключения украинский кинорежиссер Олег Сенцов, находится в 20 минутах ходьбы от этого моста. В другом городе Сахи, Мирном, в затопленном руднике продолжают искать восьмерых шахтеров, не вышедших на поверхность после прорыва воды 4 августа. Одного человека нашли в субботу.

География задержаний сторонников Навального: Москва, Мурманск, Иркутск. В Костроме майор полиции рассек бровь одному из волонтеров. Навальный в интервью американскому телеканалу CBS (полностью его покажут сегодня) говорит, что оценивает свои шансы быть убитым в 50%.

Главред “Новой газеты” Дмитрий Муратов встретился с Али Ферузом, находящимся в центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Условия там вроде бы нормальные. Ранее Европейский суд по правам человека запретил России депортировать Феруза в Узбекистан до рассмотрения жалобы его адвокатов в Страсбурге. Сегодня Мосгорсуд будет проверять законность решения Басманного суда о депортации Али Феруза.





Российское министерство энергетики потребовало от Евросоюза разъяснений в связи с включением в санкционный список заместителя министра Андрея Черезова. Евросоюз наверняка все объяснит. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже требовал от главы российского МИДа Сергея Лаврова разъяснений по поводу сокращения штатов американских диппредставительств в России, и тот ему эти разъяснения предоставил. На основе, говорит, телеинтервью Путина. Встречались они в Маниле, где проходит саммит государств АСЕАН. А почему он там проходит, рассказывается тут.

Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР, и президент США отдельно поблагодарил Россию и Китай за то, что они не стали это решение блокировать. Китай даже обратился к Северной Корее с призывом прислушаться к ООН и прекратить испытания ракет.

На Эйфелеву башню пытался прорваться человек с ножом, но его тут же задержали, США начали процедуру выхода из Парижских соглашений по климату, Михаил Саакашвили выступил с пламенной речью в Варшаве (говорил об общем агрессоре – попробуйте угадать, что это за страна), а в Иране привели к присяге президента Роухани – на второй срок.

Жизнь кипит только в Венесуэле. Mercosur – общий рынок стран Южной Америки – приостановил членство Венесуэлы на неопределенное время в связи с нарушением демократических норм. Конституционная ассамблея, избранная сторонниками действующего президента Мадуро, отправила в отставку генпрокурора, которая находилась в оппозиции. В воскресенье власти объявили, что предотвратили попытку военного переворота.

Это примерно все, но нельзя не добавить, что президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг.

Три ссылки тоже начнем с трупа:

“Лишь после пристального изучения мозаичного панно мне с двадцатью студентами с их молодыми глазками удалось обнаружить в углу целомудренно и, я бы сказала, элегантно упакованный труп-пеленашку”. Рассказ Полины Барсковой о том, как она в Петербурге пыталась показать блокаду своим американским студентам. (В качестве бонуса для любителей картинок – сайт со старыми фотографиями разных городов, в том числе и Ленинграда. Ищется прямо по карте).

Еще история. Воспоминания эмбриолога, цитолога Арчила Дондуа – в том числе и о возвращение в Ленинград после эвакуации: “В наш дом попал снаряд. Не в нашу квартиру, а в соседнюю, наша осталась цела. Конечно, могли взять мебель, стулья сжечь, но она не очень-то была растащена. Даже книги большей частью остались”.

И раз уж речь зашла о биологии, то вот тут понятно объясняются последние успехи в генетическом моделировании человека. Статья с описанием успешного эксперимента по редактированию мутации в ДНК человеческого эмбриона вышла в Nature на прошлой неделе, и о ней много говорили.

Искренне ваши,

Семь-сорок