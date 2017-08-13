Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен опросить чиновников Белого дома

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выразил желание встретиться с действующими и бывшими высокопоставленными чиновниками из Белого дома. Мюллер возглавляет расследование российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию в США. По данным газеты The New York Times, Мюллер ведет переговоры с Белым домом нескольких возможных интервью. Среди возможных кандидатов для таких интервью бывший глава аппарата администрации президента Райнс Прибус.

Специальный прокурор намерен исследовать причины, по которым президент Дональд Трамп решил уволить бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Представители спецпрокурора и Белого дома эту информацию пока не прокомментировали.

Несколько дней назад появились сообщения о том, что в июле провело обыск в доме Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Трампа.