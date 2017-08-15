Прокуратура Украины открыла дело о "вмешательстве в выборы в США"

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о вмешательстве отдельных должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году.

Об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении редакции украинского сайта "Обозреватель". В нем утверждается, что представители НАБУ разгласили данные досудебного расследования, обнародовав в СМИ фрагменты записей из так называемой "амбарной книги Партии регионов" - о денежных выплатах на имя Пола Манафорта, который впоследствии стал главой избирательного штаба Дональда Трампа. Таким образом "создалось впечатление незаконного вмешательства в выборы президента США", - говорится в документе. Уголовное производство открыто на основании обращения народного депутата Украины Андрея Деркача.

Скандал вокруг выплат окружения Виктора Януковича Манафорту, бывшему политическим консультантом "Партии регионов" еще до Евромайдана, разгорелся в мае 2016 года. После того, как его работой на Украине заинтересовалась американская пресса, он подал в отставку с поста руководителя кампании Трампа. Манафорт настаивает, что он не нарушал закон.

В конце июня 2017 года НАБУ заявило, что оно и Специализированная антикоррупционная прокуратура не уполномочены расследовать деятельность Манафорта. 25 июля 2017 года появился твит президента США Дональда Трампа о необходимости расследовать "украинское вмешательство" в выборы президента США - по мнению Трампа, некоторые украинские силы "работали, чтобы продвинуть Клинтон".

НАБУ - созданная после победы Майдана независимая структура, занимающаяся расследованиями фактов коррупции в государственных органах. НАБУ, в частности, были открыты дела против руководителя фискальной службы Украины Романа Насирова и других высокопоставленных лиц.