Электоральное чудо для урбы и торбы

Доброе утро!

Индия и Пакистан отметили 70-летие своих независимостей от Великобритании церемонией, соперничать с которой по экспрессивности и красоте способен один только скетч “Монти Пайтон”.

Мультик о том, как британский юрист Сирил Рэдклифф поделил эти две страны, смотрите здесь.

Президент США Дональд Трамп так не смог определиться, кто виноват в гибели людей в Шарлотсвилле – граждане, выступающие за превосходство белой расы, или те, кто им противостоит. Осудив расизм накануне, во вторник Трамп опять заявил, что виноваты обе стороны. Местные власти в разных городах США продолжают снос памятников лидерам Конфедерации.

На окраине Киева, наоборот, появился новый памятник: гранитный меч, пронзающий карту России, установлен на постаменте с изображением раскрашенного в цвета Украины архангела Тираэля, героя компьютерных игр Diabolo. Композиция посвящена “воинам АТО”, и российский депутат Сергей Железняк уже предложил обсудить ее установку в Совбезе ООН. Заодно на этой гипотетической сессии, посвященной российско-украинской дружбе, можно было бы обсудить:

Письмо экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой о российской военной помощи, о котором рассказывал на процессе по его делу в Киеве бывший представитель Украины в ООН Юрий Сергеев;

с просьбой о российской военной помощи, о котором рассказывал на процессе по его делу в Киеве бывший представитель Украины в ООН Юрий Сергеев; То, что члены наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе наблюдали там российских военных в погонах, а также российскую военную технику (во всяком случае так говорит первый замглавы мониторинговой миссии Александр Хуг);

наблюдали там российских военных в погонах, а также российскую военную технику (во всяком случае так говорит первый замглавы мониторинговой миссии Александр Хуг); Вопрос о том, кто все-таки продал КНДР двигатели для баллистических ракет – Украина, как утверждает The New York Times, или Россия, как уверяет Киев;

двигатели для баллистических ракет – Украина, как утверждает The New York Times, или Россия, как уверяет Киев; А также задержание в Крыму “украинского диверсанта” Геннадия Лимешко. ФСБ называет его “агентом СБУ”, а СБУ считает его арест “очередной провокацией ФСБ”.

Лидер КНДР, кстати, изучил план нападения на остров Гуам, где находится американская военная база, и сказал, что пока не будет его осуществлять, а “последит за поведением тупых и глупых янки”. Россия тоже не только берет чужие (с точки зрения международного права) территории, но и отдает свои: Казахстан, например, получил все озеро Сладкое – часть его раньше принадлежала Новосибирской области. Российское население тоже утекает: израильский министр Зеев Элькин сообщил, что в последний год Россия выдвинулась на первое место по числу репатриантов, обогнав Украину и Францию.





Российские суды, следствия, задержания, тюрьмы:

Сегодня в Москве продолжится суд над бывшим министром экономического развития России Алексея Улюкаева .

. В Архангельске возбуждено уголовное дело против координатора проекта “Последний адрес” , увековечивающего память жертв сталинского террора. Обвиняемый Дмитрий Козлов установил табличку в память о репрессированном Игнатии Безсонове на деревянный дом, являющийся памятником архитектуры. Чем подверг его (дом) неоправданному риску.

, увековечивающего память жертв сталинского террора. Обвиняемый Дмитрий Козлов установил табличку в память о репрессированном Игнатии Безсонове на деревянный дом, являющийся памятником архитектуры. Чем подверг его (дом) неоправданному риску. В Петербурге завели уголовное дело в связи с нападением на участников акции в поддержку ЛГБТ , но подозреваемых нет.

, но подозреваемых нет. В Красноярске умер административно задержанный – после того, как его избили в отделении. В Следственном комитете, правда, говорят, что покойник злоупотреблял спиртным.

Судмедэксперты пришли к выводу, что заключенный ИК №7 в Сегеже Коба Шургая получил травмы ног из-за "занятий хореографией в прошлом". Он жаловался на пытки.

Коба Шургая получил травмы ног из-за "занятий хореографией в прошлом". Он жаловался на пытки. Лидер “Левого фронта” Сергей Удальцов , недавно вышедший на свободу, сказал в интервью “Дождю”, что в колонии ему предлагали УДО в обмен на интервью “покаянного плана”. Но Удальцов каяться не стал.

, недавно вышедший на свободу, сказал в интервью “Дождю”, что в колонии ему предлагали УДО в обмен на интервью “покаянного плана”. Но Удальцов каяться не стал. В Братске полицейские задержали несовершеннолетних волонтеров штаба Навального.

С последним связаны главные российские политические таинства. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подробно описала в интервью РБК, какие “чудеса” должны произойти, чтобы Навального зарегистрировали кандидатом в президенты на выборах 2018 года: либо суд снимет с него судимость, либо кто-то внесет изменение в российские законы. “Я хорошо знаю решительный настрой президента на честные выборы”, – сказала Памфилова. Политолог Валерий Соловей уже рассказал в интервью “Эху Москвы”, чем объясняется решительность президента:

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Какую роль сыграют в дальнейшем урба и торба, нам пока знать не дано.

Три ссылки начнем с таинств кинофестиваля в Локарно:

“Жак нехорош собой, у него убогая работа в прогорающем магазине, жена его не любит, банк закрывает ему счет. Что остается? На последние деньги купить собаку, которая, как уверяет брутальный владелец зоомагазина, похожа на Гитлера. Но и тут Жаку не везет: через несколько минут собачку-Гитлера раздавит автобус”. О прочих фильмах фестиваля Дмитрий Волчек рассказывает здесь.

“Я был советским ребенком, жаждущим крови американских интервентов” и другие факты читательской биографии замечательно остроумного литературоведа Александра Жолковского.

Здесь видный американский советолог Ричард Пайпс пытается понять, был ли на самом деле Корниловский мятеж.

Искренне ваши,

Семь-сорок