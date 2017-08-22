Баклан с Крестовского и организаторы цветных революций

Доброе утро!

В США все поголовно наблюдали вчера солнечное затмение. Хотя каждый любитель астрономии может легко инсценировать его прямо у себя в комнате.

В России граждане с той же напряженностью следили за затмением в процессе выдачи американских виз – она приостанавливается с завтрашнего дня на всей территории России и возобновится (уже только в Москве) с 1 сентября. Американская сторона объяснила это требованием Кремля резко сократить штат диппредставительств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это решение соответствует “логике тех, кто организует цветные революции” и что США “затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти”.

На этом фоне назначен новый посол России в США – это Анатолий Антонов. По словам знающих его людей, это “дипломат громыковской школы”. В 2014 году он работал заместителем министра обороны РФ, делал гневные заявления по поводу сбитого “Боинга”, в связи с чем попал в санкционные списки ЕС, Канады и Украины.

Новости российских политических технологий:

“Дождь” утверждает, что явка на предстоящих губернаторских выборах будет подниматься за счет сервиса знакомств Mamba : руководству этого сервиса “посоветовали” создать приложение “Вместе на выборы”, с помощью которого можно найти себе партнера по признаку совпадения взглядов на кандидата в губернаторы, встретиться на выборах и потом что-то сделать вместе (например, проголосовать).

: руководству этого сервиса “посоветовали” создать приложение “Вместе на выборы”, с помощью которого можно найти себе партнера по признаку совпадения взглядов на кандидата в губернаторы, встретиться на выборах и потом что-то сделать вместе (например, проголосовать). Политолог Константин Костин подал иск к газете “Ведомости” за то, что она причинила ему “нравственные страдания”. Сердце Костина ранила статья, в которой говорилось, что тот, работая на Кремль, не смог создать для Путина “образ будущего”. Просит 500 тыс. рублей.

С отражением путинского настоящего хорошо справляется “Фонтанка”. В этом материале подробно описывается фотография, на которой российский президент запечатлен в окружении Бродяги, Седого, Вагнера и Ратибора. Двое из этих людей – герои России, двое других – четырехкратные кавалеры Ордена Мужества. Один из них, правда, был осужден за похищение человека и грабеж. Издание утверждает, что они руководят ЧВК Вагнера, которая доблестно сражается в Сирии. Генштаб РФ как раз отчитался, что сирийскую провинцию Алеппо полностью освободили от джихадистов.

Образ прошлого тоже выстраивается неплохо: Россия погасила последний внешний долг СССР – Боснии и Герцеговине. За поставки югославских товаров.





В российском настоящем, правда, остаются некоторые непонятности. Первая связана с нападением в Сургуте. “ИГ” опубликовало видео присяги подростка, ранившего в субботу семь человек. На видео он клянется в верности лидеру “ИГ” и говорит, что рад стать моджахедом. Сам подросток был убит при задержании. Российские власти не признают нападение терактом, официальные медиа почти не сообщают о случившемся.

Второе непонятное событие – крупный пожар в Ростове-на-Дону. Там сгорело 25 домов в районе “Говнярка”. Не очень престижном, как следует из названия, но расположенном в центре города. Пострадали 45 человек, погибших вроде бы нет. Жители утверждают, что к ним приходили люди “в черных очках с кожаными портфелями” и требовали продать землю за бесценок, объясняя, что иначе их “проще сжечь”. Пока в области ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Петербурге губернатор исключил Марсово поле из списка гайд-парков (то есть там теперь нельзя собираться на митинги без согласования властей), а вице-губернатор Альбин объяснил, наконец, почему протекает крыша “Зенит-Арены”: “Есть такая известная птица – баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Птица... долбит клювом светоотражающую пленку на крыше. И это приводит к дефектам, которые в свою очередь в непогоду пропускают влагу”. Вскоре после этого Баклан с Крестовского завел твиттер, и Альбин подписался на обновления.

Полиция Каталонии утверждает, что убит главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне в минувший четверг. Число жертв возросло до 15. Пока считается, что вдохновителем террористов был имам мечети в Риполи, предположительно погибший при взрыве накануне теракта.

Закончим на зловещей ноте. В Лондоне на четыре года замолчал колокол Биг-Бен. В следующий раз он прозвонит, вероятно, в совсем другой стране.

Три ссылки сегодня будут о литературе, потому что про бакланов мы для вас ничего не нашли:

Большое интервью поэта, переводчика, литературоведа и организатора литпроцесса Дмитрия Кузьмина – о моностихе, жизни в Латвии и копирайте на русский язык, которого у России нет.

Глава из сборника французского философа Алена Бадью “Век”, которая называется “Анабасис”. Ксенофонтом Бадью не ограничивается, а рассуждает далее еще о двух “Анабасисах” – Сен-Жон Перса и Пауля Целана.

Здесь в виде фотографий публикуется “Дорога” Павла Улитина (1918–1986), советского неподцензурного автора. Текст завораживающий. И снабжен всеми нужными пояснениями биографического и литературоведческого характера.

Искренне ваши,

Семь-сорок