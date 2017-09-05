«Экстремистский исламизм», «православный терроризм» и недопущенный лама

Доброе утро!

Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом, несмотря на то, что за него поручился 41 человек и он был готов внести залог, равный сумме, в хищении которой его обвиняют. Общаться ему разрешено только с адвокатом и ближайшими родственниками. Ламу (Серебренников – буддист) и тренера по йоге к нему не пустили.

Но суд милосерден: Серебренников теперь может гулять в Хамовниках два часа в день, с 18 до 20. Мутная история с “письмом Серебренникова на случай ареста”, которое опубликовал у себя в инстаграме немецкий актер Ларс Айдингер, оказалась пранкерством.

Переходим к Мьянме. В Грозном прошел митинг в поддержку народа рохинджа, на который, по данным чеченских властей, собрались 1,1 млн человек (это в три раза больше населения Грозного), а других данных нет. Рамзан Кадыров назвал собравшихся “людьми доброй воли”, а западные страны обвинил в том, что они готовы из кожи вон лезть ради одного “человека нетрадиционной ориентации”, тогда как судьба целого народа рохинджа их не интересует. Кадыров добавил, что "если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России", но потом извинился в Telegram. Зачем Кадырову вся эта история с Мьянмой, объясняется здесь и здесь. Как бы в ответ на всеобщее фейсбучное недоумение, что несанкционированно протестующих против политики Мьянмы никто не задерживает, московская полиция задержала 20 человек на Никитском бульваре. Навальный сказал, что в Чечне создан “экстремистский исламистский режим”.

Но вернемся к режиссерам. В понедельник рано утром в Екатеринбурге 39-летний житель Свердловской области, состоящий на учете у психиатра, въехал на УИЗике в здание кинотеатра “Космос”, после чего поджег машину (а в ней были газовые баллоны). Позже он обратился к врачам с ожогами, и его задержали. Здание повреждено, но сегодня там все равно планируется, например, выступление Марины Влади. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал случившееся “актом терроризма” и связал его с грядущей премьерой “Матильды” Алексея Учителя. Сам Учитель обвинил депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, беззаветно сражающуюся с “Матильдой”, в том, что она поддерживает террористическую организацию. Организации “Христианское государство – святая Русь” и движение “Царский крест” заявили о своей непричастности. Екатеринбургская епархия осудила.

Власти Украины запретили на пять лет въезд автору фильма “Москва слезам не верит” Владимиру Меньшову – потому что он жертвовал деньги “ДНР”. Где-то в Европе (Киев не говорит, где именно) арестованы 500 кг золота Януковича, а заказчик убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по сведениям генпрокурора Украины, находится в России.

Центробанк Узбекистана установил на сегодня новый валютный курс, почти вдвое девальвировав сум. Но главные новости про деньги пришли от Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), и они касаются Азербайджана: власти этой страны организовали в эстонском филиале датского банка тайную “черную кассу”, деньги из которой шли на подкуп европейских политиков и приобретение предметов роскоши. Один из платежей в “черную кассу” поступил от Рособоронэкспорта – российского монополиста по экспорту военной техники. Почитайте.

Минобороны России сообщило о гибели в Сирии двух российских контрактников, имена не называются. Войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации ведут наступление на город Дейр-эз-Зор.

На экстренном заседании Совета безопасности ООН все участники осудили КНДР за испытания ядерного оружия. Представитель США Никки Хейли сказала “хватит значит хватит”, но что делать, знают только Китай и Россия: у них образовалась некая сложносочиненная программа “денуклеанизации” Северной Кореи, смысл которой пока неочевиден.

Саммит БРИКС, накануне которого Путин и председатель Си разработали эту программу, завершается, и Путин плавно перемещается в Приморский край, где открывается Восточный экономический форум.

Походите лучше по трем ссылкам:

Здесь отрывок из нового романа Сергея Жадана “Интернат” в переводе Елены Мариничевой;

Здесь рассказывается, кто такой Эрвин Гоффман, самый эксцентричный социолог прошлого века, и попутно объясняется, почему убийство может считаться допустимым, а измазывание фекалиями чужой двери – нет.

И два необязательных этюда: поклонникам комиссара Катани – об истории сицилийской мафии и борьбе с ней, любителям недоумевать, умеют ли рисовать современные художники, – об отношениях современного искусства с традицией.

Искренне ваши,

Семь-сорок