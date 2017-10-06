Обыски, чехарда и ерундистика

Доброе утро!

Российские гринписовцы надели противогазы на Георгия Победоносца и его коня в Москве и на Чижика-Пыжика в Петербурге.

В это время в нескольких сотнях метрах от Чижика-Пыжика рабочие занимались замером дорожек на Марсовом поле – для замены гравия. Посетителей туда не допускали. Городские службы, правда, уверяют, что к субботе, когда активисты планируют провести там митинг в поддержку Навального, Марсово поле откроют. Полиция уже попросила у городских властей 20 автобусов для перевозки задержанных (это примерно 800 человек) и даже указала, где их парковать.

Главу петербургского штаба Навального Полину Костылеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения акции. Главу штаба Навального в Ростове-на-Дону арестовали на пять суток за повторное нарушение правил проведения акции. Главу федерального штаба Навального Леонида Волкова, отбывавшего 20 суток за несостоявшийся митинг в Нижнем Новгороде, отпустили из-под ареста и, как только он дождался решения суда, снова задержали и отвезли в суд – который приговорил его еще к 20 суткам ареста. Волков назвал происходящее “чехардой и ерундистикой”.

С раннего утра обыски шли в офисах и квартирах сотрудников “Открытой России”. В постановлениях об обысках говорилось, что они проводятся по первому делу ЮКОСа, открытому в 2003 году. К исполнительному директору "Открытой России" Тимуру Валееву следователи приехали вместе со съемочной группой РЕН-ТВ. После обыска Валеева увезли на допрос в Следственный Комитет. Через несколько часов обыск прошел у политолога Станислава Белковского, якобы тоже по делу ЮКОСа. Пресс-секретарь Ходорковского назвал происходящее “частью президентской кампании”.

Сегодня суд в Москве будет рассматривать жалобу журналиста “Новой газеты” Али Феруза на отказ предоставить ему убежище в России – если, конечно, рассмотрение опять не перенесут.

Плодотворное общение с королем Саудовской Аравии (саудиты купят у России зенитно-ракетные комплексы С-400) не помешало Путину отправить в отставку очередного губернатора – на этот раз главу Орловской области Вадима Потомского. Ходят слухи, что теперь очередь за псковским губернатором Турчаком: он, по сведениям источников РБК, возглавит Генсовет “Единой России”. Так и завершится дело об избиении журналиста Олега Кашина, заказчиком которого его называют как минимум исполнители.

Глава ФСБ России Александр Бортников уверяет, что ложные звонки о минировании в российских городах делали четыре россиянина, которые находятся за границей. И у них есть пособники в России.

С другой стороны границы российские спецслужбы подозревают (а) в создании помех в работе мобильной связи в Латвии (об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в НАТО и латвийских спецслужбах) и (б) в проникновении в программы Агентства национальной безопасности США через антивирусные программы Лаборатории Касперского (об этом сообщает Wall Street Journal, у которой тоже есть свои источники). Безоговорочно доверять источникам нельзя, но нужно знать, что в российском бюджете резко увеличены засекреченные расходы на нацбезопасность.

Два депутата – Гордумы Ростова-на-Дону и Госдумы – проявили большую осведомленность в делах “ИГ” и сообщили, что двое россиян, якобы попавших в плен к террористам, уже убиты. Откуда им это известно, они не сказали.

Конституционный суд Испании, ранее запрещавший референдум о независимости Каталонии, теперь запретил каталонскому парламенту собираться на заседание для провозглашения независимости. А если соберутся – аннулируют тем самым свои полномочия. Заседание намечалось на понедельник.

В США прошла пресс-конференция шерифа и представителя ФБР, расследующих массовое убийство в Лас-Вегасе. Почти ничего нового, краткое содержание тут.

Культурная жизнь.

Депутаты Европарламента написали Путину письмо с требованием освободить режиссера Кирилла Серебренникова .

. Главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов опубликовал у себя в телеграме фотографию официального распоряжения со списком “нежелательных лиц”, которых не надо допускать на Международный культурный форум в Петербурге . В списке значатся Александр Сокуров, Борис Акунин, Андрей Плахов, Любовь Аркус и др. В Минкульте сказали, что не видели такую бумагу.

. В списке значатся Александр Сокуров, Борис Акунин, Андрей Плахов, Любовь Аркус и др. В Минкульте сказали, что не видели такую бумагу. Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель Кадзуо Исигуро, все романы которого переведены на русский. Здесь о его творчестве рассуждают Александр Генис и переводчик Леонид Мотылев, а тут – любопытная подборка мнений о решении Нобелевского комитета. Одна переводчица называет его “ударом по золотым яйцам снобизма”. Теперь в России даже Нобелевскую премию по литературе без удара по яйцам обсудить нельзя, время такое.

Но ничего: сегодня парламент Норвегии объявит лауреата Нобелевской премии мира.

В трех ссылках обойдемся без литературы.

“Можно выписать себе на ставку профессора-нобелевского лауреата, но от этого ничего не изменится в науке, если нет институционализированной среды, в которой ведется постоянный актуальный разговор по определенным профессиональным стандартам”. Историки Илья Герасимов и Андрей Портнов обсуждают свою работу над “Новой имперской историей Северной Евразии”, которая вышла в Казани в этом году.

Можно ли понять выставку, просто посмотрев эту выставку, или нужен некий переводчик, который переложил бы смысл с языка визуальности на язык неких понятий? Здесь этот вопрос ребром ставит художник Виктор Пивоваров и отвечает, что нет. А здесь – как бы подтверждение этой мысли: критик Татьяна Сохарева перечисляет все, что нужно знать перед тем, как идти на выставку японского художника Такаси Мураками “Будет ласковый дождь” в Гараж. Получается, что знать нужно много.

Любопытное. Исследование Яндекса об улицах России (самая короткая – отнюдь не улица Зодчего России, а самое распространенное называние – отнюдь не улица Ленина) и список десяти старейших коммерческих заведений в мире (самая старая аптека находится в Таллине).

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок