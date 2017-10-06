Обыски, чехарда и ерундистика

Все, что нужно знать рано утром 6 октября
Доброе утро!
Российские гринписовцы надели противогазы на Георгия Победоносца и его коня в Москве и на Чижика-Пыжика в Петербурге.
В это время в нескольких сотнях метрах от Чижика-Пыжика рабочие занимались замером дорожек на Марсовом поле – для замены гравия. Посетителей туда не допускали. Городские службы, правда, уверяют, что к субботе, когда активисты планируют провести там митинг в поддержку Навального, Марсово поле откроют. Полиция уже попросила у городских властей 20 автобусов для перевозки задержанных (это примерно 800 человек) и даже указала, где их парковать.
Главу петербургского штаба Навального Полину Костылеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения акции. Главу штаба Навального в Ростове-на-Дону арестовали на пять суток за повторное нарушение правил проведения акции. Главу федерального штаба Навального Леонида Волкова, отбывавшего 20 суток за несостоявшийся митинг в Нижнем Новгороде, отпустили из-под ареста и, как только он дождался решения суда, снова задержали и отвезли в суд – который приговорил его еще к 20 суткам ареста. Волков назвал происходящее “чехардой и ерундистикой”.
С раннего утра обыски шли в офисах и квартирах сотрудников “Открытой России”. В постановлениях об обысках говорилось, что они проводятся по первому делу ЮКОСа, открытому в 2003 году. К исполнительному директору "Открытой России" Тимуру Валееву следователи приехали вместе со съемочной группой РЕН-ТВ. После обыска Валеева увезли на допрос в Следственный Комитет. Через несколько часов обыск прошел у политолога Станислава Белковского, якобы тоже по делу ЮКОСа. Пресс-секретарь Ходорковского назвал происходящее “частью президентской кампании”.
Сегодня суд в Москве будет рассматривать жалобу журналиста “Новой газеты” Али Феруза на отказ предоставить ему убежище в России – если, конечно, рассмотрение опять не перенесут.
Плодотворное общение с королем Саудовской Аравии (саудиты купят у России зенитно-ракетные комплексы С-400) не помешало Путину отправить в отставку очередного губернатора – на этот раз главу Орловской области Вадима Потомского. Ходят слухи, что теперь очередь за псковским губернатором Турчаком: он, по сведениям источников РБК, возглавит Генсовет “Единой России”. Так и завершится дело об избиении журналиста Олега Кашина, заказчиком которого его называют как минимум исполнители.
Глава ФСБ России Александр Бортников уверяет, что ложные звонки о минировании в российских городах делали четыре россиянина, которые находятся за границей. И у них есть пособники в России.
С другой стороны границы российские спецслужбы подозревают (а) в создании помех в работе мобильной связи в Латвии (об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в НАТО и латвийских спецслужбах) и (б) в проникновении в программы Агентства национальной безопасности США через антивирусные программы Лаборатории Касперского (об этом сообщает Wall Street Journal, у которой тоже есть свои источники). Безоговорочно доверять источникам нельзя, но нужно знать, что в российском бюджете резко увеличены засекреченные расходы на нацбезопасность.
Два депутата – Гордумы Ростова-на-Дону и Госдумы – проявили большую осведомленность в делах “ИГ” и сообщили, что двое россиян, якобы попавших в плен к террористам, уже убиты. Откуда им это известно, они не сказали.
Конституционный суд Испании, ранее запрещавший референдум о независимости Каталонии, теперь запретил каталонскому парламенту собираться на заседание для провозглашения независимости. А если соберутся – аннулируют тем самым свои полномочия. Заседание намечалось на понедельник.
В США прошла пресс-конференция шерифа и представителя ФБР, расследующих массовое убийство в Лас-Вегасе. Почти ничего нового, краткое содержание тут.
Культурная жизнь.
Но ничего: сегодня парламент Норвегии объявит лауреата Нобелевской премии мира.
В трех ссылках обойдемся без литературы.
Хороших вам выходных!
Искренне ваши,
Семь-сорок
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