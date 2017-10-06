Чем Хиросима лучше Сталинграда? Эфир в 21:05

Нобелевскую премию мира получила "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия"(ICAN). Об этом сообщается на сайте организации. Ее наградили за "работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от использования ядерного оружия".

В Нобелевском комитете отметили, что риск применения ядерного вооружения сейчас "выше, чем когда-либо", отметив, что Северная Корея ведет разработки в этом направлении.

Международная кампания за уничтожение ядерного оружия — это объединение неправительственных организаций из ста стран с главным офисом в Вене. В июле этого года 122 страны приняли Договор о запрещении ядерного оружия, который касается разработки, испытания, хранения и транспортировки вооружений. Документ вступит в силу после того, как его подпишут 50 государств.

У Нобелевской премии мира нет открытого списка номинантов. Среди номинантов, на которых ставили букмекеры, были президент США Дональд Трамп, папа римский Франциск и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за вклад в разрешения конфликта с леворадикальной группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК).

Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в пяти номинациях: физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. Размер денежной части Нобелевской премии составляет около миллиона долларов США. Вручение награды проходит 10 декабря, в день смерти Нобеля.

Чем нынешний ядерный мир лучше будущего безъядерного? - обсуждают политик Константин Боровой, военный эксперт Игорь Романенко, Киев, политолог Григорий Трофимчук.

Эфир программы "Грани времени" в 21:05.

Ведущий - Андрей Трухан.