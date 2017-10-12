Центробанк: санация "Открытия" и Бинбанка обойдется в 800 млрд рублей

На санацию банков "Открытие" и Бинбанка будет выделено более 800 миллиардов рублей из Фонда консолидации банковского сектора. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

При этом, по словам Поздышева, Центробанк не рассчитывает на возврат вложенных средств. В дальнейшем банки вероятно будут проданы по цене капитала, которая будет ниже выделенных сумм, пояснил чиновник.

Ранее ЦБ уже оценивал размер "дыры" в банке "Открытие" в 400 миллиардов рублей, доформирование резервов Бинбанка в 350 миллиардов рублей, сообщает РБК.

О санации одних из крупнейших частных банков в России - "Открытия" и Бинбанка – Центробанк объявил в августе и сентябре. Впервые финансовое оздоровление этих кредитных учреждений решили проводить по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора, который назначили основным инвестором банков.

Бывший премьер-министр России и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов назвал санацию банка "Открытие" очередным звеном государственной программы Кремля и ФСБ по зачистке частного банковского сектора. Цель российских властей – смена собственников банка, заявил Касьянов в интервью Радио Свобода.