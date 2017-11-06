В Петербурге неизвестные избили рэпера Гнойного

В Санкт-Петербурге неизвестные избили хип-хоп исполнителя Гнойного (он же "Слава КПСС", настоящее имя – Вячеслав Машнов). Как сообщает издание "78.ru", это произошло перед выступлением рэпера в клубе "Аврора".

В нападении участвовали семь человек. Они кричали, что Гнойный должен извиниться за свое творчество. В настоящее время рэпера осматривают медики, на место нападения вызвана полиция.

Гнойный стал известен после рэп-баттла с другим популярным рэпером – Оксимироном (настоящее имя – Мирон Федоров). На YouTube этот баттл набрал более 25 миллионов просмотров.

В прошлом году Гнойный столкнулся с угрозами из-за фразы о чеченских девушках в одном из баттлов. Некоторые пользователи соцсетей из Чечни призывали к расправе над рэпером. Позднее Машнов извинился за свои слова.