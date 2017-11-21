В СМИ Зимбабве образ Грейс Мугабе стал резко негативным

Главная газета Зимбабве "Геральд" резко изменила свою тональность при освещении деятельности супруги президента Роберта Мугабе – Грейс, подтвердив таким образом, как пишет агентство Рейтер, ее политический крах. Агентство отмечает, что "Геральд" часто публикует статьи по указаниям министерства информации и всегда освещает события с точки зрения победившей фракции в правящей партии ЗАНУ-ПФ. В августе в газете появился парадный портрет Грейс под заголовком "Любящая мать нации".

"Любящая мать, милосердный филантроп, проницательная деловая женщина, проницательный политик, замечательный патриот, все это прилагательные, которые могут быть использованы для описания первой леди доктора Грейс Мугабе", – отмечала "Геральд". Менее чем через три месяца и через неделю после переворота, который привел к смещению президента Мугабе с поста лидера партии и изгнания из ее рядов Грейс, образ мадам Мугабе, который представляет газета, выглядит совершенно иначе, отмечает Рейтер.

"Грейс Мугабе не хватало воспитания и подлинного материнства, что проявилось в ее грязной речи", – приводит "Геральд" слово представителей молодежного крыла партии ЗАНУ-ПФ. "Мы не принимаем грубого языка, который стал частью словаря миссис Мугабе", – приводит газета слова одного из лидеров молодежной части лиги.

Новая тональность, в которой освещается деятельность Грейс, – резкий отход от представления ее "любящей матери с младенцами на руках". До событий прошедшей недели политический образ Грейс, получившей кличку Gucci Grace за ее пристрастие к дорогим покупкам, казался совершенно непоколебимым. В сентябре 2014 года университет Зимбабве присудил ей докторскую степень, хотя ее научные достижения были никому не известны. Однако, как отмечает Рейтер, в Зимбабве путь к власти должен сопровождаться присуждением академической степени.

Всего 12 дней назад газета сообщала, что "Женская лига" поддерживает Грейс в ее стремлении стать вице-президентом. Это были дни, когда Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, очистив путь для Грейс, чтобы она могла взять бразды правления страной у своего 93-летнего мужа. Этот переход власти вызвал недовольство в вооруженных силах Зимбабве и привел к перевороту, который, как заявили военные, был направлен против преступных элементов в окружении президента Мугабе.