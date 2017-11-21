Роскомнадзор готовит меры против поисковика Google, сообщил глава ведомства Александр Жаров. Он заявил, что от компании потребовали объяснить термин "ранжирование" в отношении новостей сайтов RT и Sputnik, которые финансируются российскими властями.

18 ноября один из руководителей Google Эрик Шмидт заявил, отвечая на вопрос о российском агентстве Sputnik, что в компании размышляют, как понизить заметность "подобных сайтов". В Роскомандзоре утверждают, что в отношении поисковика могут быть приняты "серьезные меры" в случае "недружественных действий" со стороны Google.

В компании пояснили, что Шмидт имел в виду анонсированные в апреле меры по понижению в поисковой выдаче материалов низкого качества, а также статей, намеренно искажающих информацию. В Google подчеркивают, что не снижают приоретность отдельных сайтов в поиске вручную.

В октябре социальная сеть Twitter запретила рекламу от аккаунтов RT и Sputnik. Министерство иностранных дел России назвало решение "нарушением свободы слова". В ноябре представители Facebook, Google и Twitter на слушаниях в Конгрессе США дали показания о попытках повлиять на президентские выборы 2016 года с помощью социальных сетей.