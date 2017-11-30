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FIS не допустит до соревнований шестерых российских лыжников

Дисквалифицированный российский лыжник Максим Вылегжанин

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом по обвинению в применении допинга. Такое решение было принято в интересах "проведения честного Кубка мира и квалификации на предстоящих Олимпийских играх", отмечается на сайте Федерации.

Речь идет об Александре Легкове, Евгении Белове, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексее Петухове и Максиме Вылегжанине. Ранее сообщалось, что их допустят до участия в Кубке мира.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. После этого многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Только за последние недели Международный олимпийский комитет лишил Россию 11 из 33 медалей Олимпиады-2014 в Сочи, а сборная страны потеряла первое место в неофициальном зачете.

Окончательное решение о допуске России на зимние Олимпийские игры 2018 года, как ожидается, будет принято в начале декабря.

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