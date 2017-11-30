FIS не допустит до соревнований шестерых российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом по обвинению в применении допинга. Такое решение было принято в интересах "проведения честного Кубка мира и квалификации на предстоящих Олимпийских играх", отмечается на сайте Федерации.

Речь идет об Александре Легкове, Евгении Белове, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Алексее Петухове и Максиме Вылегжанине. Ранее сообщалось, что их допустят до участия в Кубке мира.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. После этого многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Только за последние недели Международный олимпийский комитет лишил Россию 11 из 33 медалей Олимпиады-2014 в Сочи, а сборная страны потеряла первое место в неофициальном зачете.

Окончательное решение о допуске России на зимние Олимпийские игры 2018 года, как ожидается, будет принято в начале декабря.