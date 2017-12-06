Отсчет предателей под горой Сил Специальных Операций

Доброе утро!

Исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в Южной Корее в феврале, обязал Россию выплатить $15 млн в порядке возмещения расходов на расследование о допинге и запретил Виталию Мутко и его бывшему заму Юрию Нагорных присутствовать на Олимпиадах. Пожизненно. Интернет полнится воображаемыми монологами российского вице-премьера.

ВГТРК уже заявила, что транслировать Олимпиаду не будет, депутаты и сенаторы все как один против выступлений российских спортсменов под олимпийским флагом, Рамзан Кадыров написал в телеграме, что ни один спортсмен “с чеченской пропиской” выступать в Южной Корее не будет, спортсмены с другими прописками колеблются, но хоккеисты уже попросили Путина пустить их поиграть. Считается, что Путин сегодня сам скажет свое веское слово – возможно, в ходе “митинга ветеранов и тружеников” Горьковского автозавода.

В Киеве вчера весь день ловили Михаила Саакашвили. Утром СБУ пришла к нему домой с обыском. Лидер движения “Рух новых сил” вышел на крышу и грозился спрыгнуть, если его тронут. Силами десятерых человек его спустили на землю и проводили в полицейскую машину. Движение которой сразу заблокировали сторонники Саакашвили (прибывшие к дому по его призыву). Слезоточивый газ не помог, через некоторое время сторонники выломали дверь автомобиля, освободили вождя и проследовали с ним к Верховной Раде. Генпрокуратура Украины обнародовала запись якобы телефонного разговора между будто бы Саакашвили и скрывающимся в России бизнесменом Сергеем Курченко, а также видеозаписи, на которых некто (якобы от Курченко) передает соратнику Саакашвили Севериону Дангадзе якобы полмиллиона долларов будто бы на осуществление переворота в Украине. Кто такой Курченко, рассказывается здесь. Саакашвили назвал обвинения “наглой ложью”, а Петра Порошенко обвинил в измене. Т.е. стороны обвиняют друг друга в сотрудничестве с Москвой.

Тут самое время напомнить, что вы читаете письмо от СМИ-иностранного агента. Таковыми российский Минюст объявил телеканал Настоящее Время, Радио Свобода и связанные с ним проекты, а также Голос Америки. Что это будет значить на практике, пока неизвестно. Здесь объяснялка о том, как устроены эти журналистские организации, а здесь – колонка Тимура Олевского про забугорных агентов.

Два интересных расследования, основанных на источниках:

Из материала Светланы Рейтер в The Bell следует, что американские спецслужбы могли узнать о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США от полковника ФСБ Сергея Михайлова. Михайлов и еще трое были задержаны год назад по обвинению в госизмене. Процесс по делу закрыт. Все, что известно, известно от их знакомых. Почитайте.

в президентские выборы в США от полковника ФСБ Сергея Михайлова. Михайлов и еще трое были задержаны год назад по обвинению в госизмене. Процесс по делу закрыт. Все, что известно, известно от их знакомых. Почитайте. Reuters пишет, что богатые россияне очень хотят вернуть капиталы на родину из-за угрозы новых санкций со стороны США, в связи с чем предложили правительству выпустить специальные доходные и анонимные бонды, но российский Минфин пока не поддержал эту идею.

В США спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий российский след в американских выборах, запросил у Deutsche Bank информацию о счетах президента США и членов его семьи. Крупнейший германский банк неоднократно предоставлял Трампу крупные кредиты на разные проекты. Кроме того, следствие выступило против освобождения из-под домашнего ареста бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта: по данным команды Мюллера, он, в нарушение запрета суда, работал над статьей об Украине совместно с российским коллегой, у которого могут быть связи с российской разведкой. Но прокурор Мюллер не всесилен: ходят слухи, что Белый дом изучает предложение о создании частного разведывательного агентства, данным которого президент США сможет доверять.

Великий сдвиг: Дональд Трамп, как ожидается, объявит сегодня о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Таким образом США официально признают неделимый Иерусалим столицей Израиля. Что противоречит международному консенсусу на этот счет.

Два мелких, но прекрасных сюжета:

Решением правительства России ранее безымянной горе в Северной Осетии присвоено звание “гора Сил Специальных Операций”. Прямо так, в кавычках. Нет, это не шутка.

Григорий Явлинский представил свою президентскую программу. Она называется “Дорога в будущее”. Идти до будущего придется долго, не какие-то там 500 дней.

В Швейцарии умер последний король Румынии Михай I, которому удалось в 1944 году вывести Румынию из гитлеровской коалиции. Ему было 96 лет.

В Петербурге умер художник и поэт Владлен Гаврильчик, всеми любимый столп ленинградского андеграунда, автор лучшего городского пейзажа: “Сокрылись друзья алкоголики, / В душе назревает капут. / Окрест лишь одни меланхолики / Про улицам скучным бредут”.

Три ссылки с Гаврильчика и начнем.

Тут подборка его стихов, здесь отрывок из фильма, в котором он рассказывает, как “рисовать разрешенное”, вот посвященная Гаврильчику переписка Мирослава Немирова с Александром Флоренским, тут – четырехлетней давности интервью, в котором Гаврильчик рассказывает собственной дочери об искусстве, в том числе современном: “Рисует вошь, рисует гнида, рисует тетка Степанида, рисует северный олень – рисуют все, кому не лень”.

Сегодня в Москве, Петербурге и Екатеринбурге начинается “Артдокфест”. Здесь путеводитель по самому важному фестивалю документального кино в России.

И два познавательных текста. История воинской повинности в разных странах и занимательный рассказ о мехах, которые носили в России в разные периоды истории: “Мужским мехом считался бобр”.

Искренне ваши,

Семь-сорок