ГАЗ за ВАЗ

Доброе утро!

Путин, заручившись поддержкой “добровольцев России” (это не те, которые воевали в Донбассе, а вроде просто волонтеры), объявил ветеранам и труженикам Горьковского автозавода, что будет участвовать в выборах президента России в марте 2018 года. Ветераны и труженики слушали своего президента с интересом:

Ветеран в костюме – министр промышленности России Денис Мантуров, труженик справа – владелец завода Олег Дерипаска.

В спикера Госдумы Володина решение Путина вселило “надежду и уверенность”, Кадыров сказал, что по-другому и быть не могло, Собчак спросила, сомневался ли кто-то, что будет иначе, Справедливая Россия попросила Единую Россию не приватизировать Путина, потому что они его тоже поддерживают, Навальный напомнил, что глава его штаба Леонид Волков тоже был в тот момент в Нижнем Новгороде, только в СИЗО – за ведение предвыборной кампании.

Объявление президента о неизменности президентских амбиций сопровождалось скандированием слогана “ГАЗ за вас!”.

Дополнительная литература:

За кого нефть, не за ВАЗ ли на самом деле ГАЗ и прочие шуточки вперемешку с комментариями разных аналитиков.

Станислав Белковский объясняет, почему Путин объявил об очевидном именно 6 декабря.

Перечень всех предвыборных обещаний Путина с перечислением выполненного. Зачитаешься.

Дополнительно Путин разрешил всем желающим спортсменам ехать на Олимпиаду. Здесь – объяснялка о нейтральных олимпийцах с перечислением случаев, когда такие спортсмены уже выступали на Олимпиадах. Это не помешало депутату Рашкину подать на Мутко в суд за “унижение России”, а самому Мутко поклясться в верности интересам спортсменов.

Наконец, Путин выслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team с этим докладом не согласна: указывает на активность ИГ сразу в нескольких регионах. Пентагон тоже не считает ИГ побежденным. На это Пентагону было отвечено, что отрицание победы над ИГ – “искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирии”.

Чеченский омбудсмен потребовал заблокировать “деструктивные ресурсы” “Кавказский узел” и “Кавказ.Реалии”. Вина их в том, что журналисты пишут, оказывая “информационно-психологическое воздействие” и подрывая “авторитет и имидж региона”, вместо того чтобы обращаться в прокуратуру, которая тихо и компетентно ответила бы на все их жалобы.

СМИ-иностранным агентам (к ним относится и проект Радио Свобода “Кавказ.Реалии”) запретили вход в Госдуму. Порядок применения прочих мер воздействия на иностранных агентов обещали придумать к началу марта.

Культура и образование. Следователь не разрешил режиссеру Кириллу Серебренникову ходить на репетиции его балета “Нуреев” в Большой театр, а Европейскому университету в Петербурге опять отказали в лицензии.

В Киеве продолжают разыскивать Михаила Саакашвили, хотя он не скрывается. В Тбилиси сторонники Саакашвили устроили шествие в его поддержку. Обе ссылки – на видео, потому что это надо видеть. ООН при этом объявила о прекращении продовольственной помощи Донбассу с февраля – не потому, что она там никому не нужна, а потому что денег нет.

Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху это показалось “шагом к миру”, а главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу – прекращением мирного процесса при посредничестве США. ХАМАС увидел в заявлении Трампа “врата ада”. Решение президента США осудили Турция, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Ирак, Лига арабских наций, Евросоюз, папа римский и ООН. Половина стран-членов Совета безопасности ООН требует провести внеочередное заседание о статусе Иерусалима.

В Европе все спокойно:

Сулеймана Керимова не стали сажать под арест во Франции, а только увеличили сумму залога.

В Венгрии депутата Европарламента от крайне правой партии “Йоббик” Белу Ковача обвинили в шпионаже в пользу России. Депутатской неприкосновенности его лишили в прошлом году.

Президент Чехии утвердил премьером страны лидера популистского движения ANO, миллиардера Андрея Бабиша. В прошлом году Бабиша тоже лишили неприкосновенности в связи с обвинением в мошенничестве, но он избрался в новый парламент, обновив тем самым эту неприкосновенность. Прокуратура требует нового лишения, Бабиш обещает сформировать правительство к середине января.

В Польше задержали экс-главу контрразведки – за то, что он, в бытность свою главой ведомства, заключил с ФСБ соглашение о сотрудничестве по вопросу о выводе из Афганистана польского контингента. Дело считается политической местью нынешней патриотической власти предыдущей либеральной.

Непонятное. Associated Press пишет, что у сотрудников посольства США на Кубе, жаловавшихся на звуковые атаки, обнаружили изменения головного мозга. New York Times утверждает, что бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн в день инаугурации президента писал своему деловому партнеру о скором снятии санкций с Россией. Почему он был в этом так уверен, загадка.

Человеком (точнее, человеками) года по версии американского журнала Time стали люди, запустившие в сети флэшмоб #MeToo, в рамках которого рассказывалось о пережитых сексуальных домогательствах.

Три ссылки начнем, для разнообразия, с сексуальных извращений:

Отрывок из книги Элизабет Рудинеско “Фрейд в своем времени и нашем”.

Нужны ли библиотеки муравьям, как общество потребления убивает чтение и почему работники кубинских табачных фабрик давали сигарам названия “Ромео и Джульетта” и “Граф Монте-Кристо”? Открытое интервью директора Национальной библиотеки Аргентины Альберто Мангеля Борису Куприянову.

Если вы еще не прониклись очарованием science art, то этот текст с картинками убедит вас, что совмещение науки и художеств порой заставляет думать интересные мысли.

Искренне ваши,

Семь-сорок