Ансамбль Христа Спасителя и новый Мальтийский орден

Доброе утро!

Петербуржца Леонарда Конвишера оштрафовали на 400 тыс. рублей за возбуждение ненависти к христианам, то есть за некие картинки с Христом, размещенные во ВКонтакте. Распространителя этой фотографии с рождественского богослужения в ХХС, на котором присутствовал российский премьер, в разжигании ненависти пока не обвиняют, но в РПЦ поспешили объяснить, что это не переодетый ФСОшник, а священник, совещающийся с коллегами “по богослужебным темам”.

В предвыборный штаб Ксении Собчак в Петербурге неизвестный принес записку "Убей. Съешь. Повтори", на здании же написали “Жидовка – не президент”. В подмосковном Королеве избили человека, собиравшего подписи за Собчак, – мрачная ирония в том, что в прошлом этот сборщик был активистом НОД и SERB, известных своими нападениями на оппозиционеров. В Иркутске волонтера штаба Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей за покраску наличников на здании штаба (штаб находится в деревянном доме XIX века, и красить наличники на нем без разрешения властей нельзя). Путин приедет в свой московский штаб сегодня. Накануне распространились слухи, что предвыборным штабом президента будет руководить глава фонда “Талант и успех”, связанного с талантливым виолончелистом Ролдугиным, а пресс-секретарем штаба станет автор фильма “Крым. Путь на родину”.

Суды и задержания.

В Чечне по обвинению в хранении наркотиков задержан глава местного “Мемориала” Оюб Титиев. “Мемориал” считает дело сфабрикованным.

Ключевой свидетель по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых хочет поменять показания и рассказать об оказанном на него давлении.

ЕСПЧ предложил России выплатить Ильдару Дадину компенсацию за пытки в колонии.

Песня “Убивай космонавтов” тверской группы “Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля” признана экстремистской (видимо, за призывы к насилию в отношении социальной группы “космонавты”).

Из жизни мигрантов. В Томске ОМОН и Росгвардия разогнали с помощью электрошокеров очередь, собравшуюся перед миграционным центром. Правительство Мальты обнародовало список людей, купивших гражданство этой страны. Среди них 730 человек “с известными в России сочетаниями имен, фамилий и отчеств”, как изящно выражается РБК. Гражданство этой прекрасной страны, входящей в ЕС, можно купить примерно за 900 тыс. евро.

В Украине арестован подозреваемый в убийстве адвоката Ирины Ноздровской. Это отец Дмитрия Россошанского, сбившего в состоянии наркотического опьянения сестру Ноздровской. Ноздровская активно протестовала против амнистии в отношении Россошанского, настаивая, что его освободили только потому, что он приходится племянником главе райсуда. Арестованный признал вину, но в содеянном не раскаялся. Сегодня в Службе безопасности Украины будут допрашивать Михаила Саакашвили – по обвинению в получении денег от Сергея Курченко (человека, связанного с бывшим президентом Януковичем).

Переполох в Казахстане, вызванный внезапным сообщением о том, что президент страны обратится к народу, закончился ничем: Нурсултан Назарбаев объявил своему народу, что Казахстан должен войти в тридцатку ведущих стран мира.

Северная Корея договорилась с Южной, что отправит на Олимпиаду делегацию из спортсменов и официальных лиц. Сеул готов рассмотреть вопрос о временном снятии санкций в отношении Севера.

Бывший советник президента США Стив Бэннон ушел с поста редактора крайне консервативного сайта Breitbart News – на фоне скандала вокруг книги Майкла Волффа “Огонь и ярость”, где утверждается, что Бэннон назвал “изменой” встречу старшего сына Трампа с российским адвокатом, якобы предлагавшей предвыборному штабу Трампа компромат на Хиллари Клинтон.

Квартал вокруг посольства США в Вашингтоне решено назвать в честь Бориса Немцова. В Москве Илья Яшин анонсировал на 25 февраля Марш памяти Немцова – незадолго до третьей годовщины убийства политика.

Вести с полей сражений за традиционные ценности. В США бывший сотрудник Google подал иск к компании за ущемление прав белых мужчин консервативных взглядов. Во Франции Катрин Денев и сто других известных француженок выступили в Le Mond за право мужчин приставать к женщинам.

Три ссылки сегодня будут предельно здравомысленными, чтобы восполнить недостаток здравого смысла в реальности:

Отрывок из книги нидерландского философа Рутгер Брегман о том, почему в мире становится все больше бесполезной работы.

Отчет Ирины Горошко о посещении венского особняка, в котором восемь семей жили с людьми-собаками. Все, что там происходило, было перформансом, устроенным в рамках фестиваля Wiener Festwochen. По-австрийски забористый перформанс.

Две истории о прошлом. Рассказ бывшего преподавателя логики Томского университета Валерия Родоса о том, как он узнал, что он сын следователя НКВД, лично пытавшего Исаака Бабеля и Всеволода Мейерхольда и небанальная история словацкого еврея, работавшего главным татуировщиком в Освенциме.

Искренне ваши,

Семь-сорок