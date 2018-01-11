Догнать и перегнать прожиточный минимум

Все, что нужно знать рано утром 11 января
Доброе утро!
Президент России посетил свой предвыборный штаб и встретился с волонтерами, которые подарили ему толстовку с символикой кампании. Путин сказал, что носить ее не будет. Коротка кольчужка-то.
Предвыборный штаб четвертого срока возглавили Елена Шмелева (руководитель ролдугинского фонда “Талант и успех” и детского центра "Сириус", который часто посещал Путин), Сергей Когогин – генеральный директор "Камаза" (перечислявшего деньги в офшор Ролдугина) и директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.
Последний в интервью РБК сказал, что штаб рассчитывает на победу в первом туре. Администрация президента уже придумала, как это сделать: на избирательных участках будут устраивать конкурсы селфи, большие семейные игры и атмосферу праздника, а в некоторых регионах 18 марта пройдут референдумы. Жители московского района Марьино, например, будут решать, не объединиться ли им с Люблино.
Сегодня Путин встретится с главами крупнейших российских СМИ, а центральная приемная комиссия завершит прием документов от кандидатов от партий. Накануне стало известно, что Тристану Присягину, обещавшему восстановить СССР, отказали в регистрации.
Вчера в России закончился Резервный фонд, но переживать не стоит: есть еще Фонд национального благосостояния. Но и он может быстро кончиться: Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода пообещал, что МРОТ догонит прожиточный минимум не к 1 января 2019 года, как обещалось раньше, а к 1 мая текущего. Зато чиновникам и казачьим атаманам разрешили не декларировать сбережения в криптовалютах.
Сегодня на Совете Госдумы будут обсуждать закон о СМИ-иностранных агентах. Накануне вице-спикер Петр Толстой сказал, что блогеров, получающих деньги из-за рубежа, тоже собираются сделать СМИ-иностранными агентами.
Теперь про тюрьмы. Прокуратура после проверки “Матросской тишины” не нашла там VIP-камер, но все равно потребовала возбудить уголовное дело против руководства. При этом пяти членам Общественной наблюдательной комиссии закрыли доступ в “Матросскую тишину”. В “Кремлевском централе”, расположенном на территории “Матросской тишины”, сейчас сидит экс-министр Алексей Улюкаев. У него трехместная камера, на молодых сокамерников он не жалуется.
Совет Европы и США требуют от чеченских властей освобождения главы местного “Мемориала” Оюба Титиева – его обвиняют в хранении наркотиков. Министр информации и национальной политики Чечни Джамбулат Умаров уверяет, что в деле нет политической подоплеки, так что ответ его интересен скорее стилистически: “Мне бы тоже не хотелось, чтобы человек достаточно почтительного возраста – ему 60 лет – был уличен в таком нелицеприятном моменте. Это неприятно не только для Титиева, это неприятно для всего чеченского народа, ведь это уже притча во языцех". В общем, да. Предшественницу Титиева на посту главы чеченского “Мемориала” Наталью Эстемирову убили в 2009 году.
В Молдове парламент запретил теле- и радионовости и информационную аналитику из России. Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, временно отстраненный от должности, грозится, что выведет народ на улицы.
Служба безопасности Украины четыре часа допрашивала Михаила Саакашвили и намерена продолжить. Политик говорит, что допросы не помешают его поездкам по стране в поисках “людей в новую власть”. На сегодня намечен суд по жалобе прокуратуры за отказ суда арестовать Саакашвили по делу о его якобы подрывной работе по заказу из Москвы.
Как бы бизнес.
Дональд Трамп пообещал не бомбить Северную Корею, пока она ведет переговоры с Южной, а президент Южной Кореи выразил готовность встретиться с Ким Чем Ыном.
На этой мирной ноте переходим к трем ссылкам:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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