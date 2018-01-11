Догнать и перегнать прожиточный минимум

Доброе утро!

Президент России посетил свой предвыборный штаб и встретился с волонтерами, которые подарили ему толстовку с символикой кампании. Путин сказал, что носить ее не будет. Коротка кольчужка-то.

Предвыборный штаб четвертого срока возглавили Елена Шмелева (руководитель ролдугинского фонда “Талант и успех” и детского центра "Сириус", который часто посещал Путин), Сергей Когогин – генеральный директор "Камаза" (перечислявшего деньги в офшор Ролдугина) и директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.

Последний в интервью РБК сказал, что штаб рассчитывает на победу в первом туре. Администрация президента уже придумала, как это сделать: на избирательных участках будут устраивать конкурсы селфи, большие семейные игры и атмосферу праздника, а в некоторых регионах 18 марта пройдут референдумы. Жители московского района Марьино, например, будут решать, не объединиться ли им с Люблино.

Сегодня Путин встретится с главами крупнейших российских СМИ, а центральная приемная комиссия завершит прием документов от кандидатов от партий. Накануне стало известно, что Тристану Присягину, обещавшему восстановить СССР, отказали в регистрации.

Вчера в России закончился Резервный фонд, но переживать не стоит: есть еще Фонд национального благосостояния. Но и он может быстро кончиться: Путин на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода пообещал, что МРОТ догонит прожиточный минимум не к 1 января 2019 года, как обещалось раньше, а к 1 мая текущего. Зато чиновникам и казачьим атаманам разрешили не декларировать сбережения в криптовалютах.

Сегодня на Совете Госдумы будут обсуждать закон о СМИ-иностранных агентах. Накануне вице-спикер Петр Толстой сказал, что блогеров, получающих деньги из-за рубежа, тоже собираются сделать СМИ-иностранными агентами.

Теперь про тюрьмы. Прокуратура после проверки “Матросской тишины” не нашла там VIP-камер, но все равно потребовала возбудить уголовное дело против руководства. При этом пяти членам Общественной наблюдательной комиссии закрыли доступ в “Матросскую тишину”. В “Кремлевском централе”, расположенном на территории “Матросской тишины”, сейчас сидит экс-министр Алексей Улюкаев. У него трехместная камера, на молодых сокамерников он не жалуется.

Совет Европы и США требуют от чеченских властей освобождения главы местного “Мемориала” Оюба Титиева – его обвиняют в хранении наркотиков. Министр информации и национальной политики Чечни Джамбулат Умаров уверяет, что в деле нет политической подоплеки, так что ответ его интересен скорее стилистически: “Мне бы тоже не хотелось, чтобы человек достаточно почтительного возраста – ему 60 лет – был уличен в таком нелицеприятном моменте. Это неприятно не только для Титиева, это неприятно для всего чеченского народа, ведь это уже притча во языцех". В общем, да. Предшественницу Титиева на посту главы чеченского “Мемориала” Наталью Эстемирову убили в 2009 году.

В Молдове парламент запретил теле- и радионовости и информационную аналитику из России. Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, временно отстраненный от должности, грозится, что выведет народ на улицы.

Служба безопасности Украины четыре часа допрашивала Михаила Саакашвили и намерена продолжить. Политик говорит, что допросы не помешают его поездкам по стране в поисках “людей в новую власть”. На сегодня намечен суд по жалобе прокуратуры за отказ суда арестовать Саакашвили по делу о его якобы подрывной работе по заказу из Москвы.

Как бы бизнес.

Арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании Siemens по иску о турбинах, которые поставлялись в Россию, а потом – в обход санкций ЕС – нашлись в Крыму.

Кипрская компания Олега Дерипаски подала в суд на бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса. Юристы Дерипаски утверждают, что в результате сделки по покупке активов украинского кабельного оператора Black Sea Cable Манафорт и Гейтс обманным путем выманили у бизнесмена $18,9 млн.

Дональд Трамп пообещал не бомбить Северную Корею, пока она ведет переговоры с Южной, а президент Южной Кореи выразил готовность встретиться с Ким Чем Ыном.

На этой мирной ноте переходим к трем ссылкам:

“Самой распространенной была вероучительная литература, “мегажанр” со своими поджанрами: проповедью, наставлением, утешением, агиографией. Скажем, спорят друг с другом душа и тело – это тоже дидактическое “прение”, написанное высоким слогом, для высоколобого читателя”. Лев Усыскин беседует о средневековой латинской словесности с медиевистом Олегом Воскобойниковым.

В Чехии накануне 50-летия Пражской весны вышла первая научная биография архитектора “нормализации” Густава Гусака. Читайте занимательное интервью с автором, молодым историком Михалом Махачеком.

И научное. Тут – программа освоения космоса на предстоящий год, а здесь – руководство для начинающих вегетарианцев, в котором объясняется, почему личный отказ от мяса не решит экологических проблем планеты.

Искренне ваши,

Семь-сорок