Семья арестованного Оюба Титиева уехала из Чечни после угроз

Семья руководителя чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении наркотиков, покинула Чечню. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат правозащитника Петр Заикин. Как заметил юрист, такое решение родственники Титиева приняли из соображений безопасности: семье поступают угрозы. Заикин предположил, что угрозами силовики надеются добиться от правозащитника признательных показаний.

Куда именно уехали родные правозащитника, Заикин не уточнил. Он заметил, что не может говорить, находятся ли они в России, или уехали из страны. Ранее члены семьи Титиева и он сам сообщали, что правоохранительные органы угрожали возбуждением дела по статье о терроризме или хранении наркотиков.