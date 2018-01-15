Консульский отдел посольства США в Москве переехал в новое здание

Консульский отдел посольства США в Москве с 16 января начинает принимать посетителей в новом здании в Большом Девятинском переулке, 8. Как сообщает пресс-служба посольства США, Консульство расположится в новом здании на территории посольского комплекса, которое оборудовано самым современным образом, спроектировано с учетом нужд людей с ограниченными возможностями и отвечает высоким стандартам безопасности, принятым в Госдепартаменте США.

Пропускная способность нового помещения консульского отдела гораздо выше, что создает потенциал для приема большего числа посетителей. На первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований. Однако в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в РФ был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны.

Дизайн нового здания вдохновлен темой космоса и его исследований. Коллекция предметов искусства, украшающих интерьеры рабочих помещений, представляет современных американских и российских художников, продвигая идею диалога культур.

Строительство нового здания началось в 2013 году на месте снесенных жилых квартир сотрудников посольства. Помимо консульского отдела здесь будут располагаться другие офисы посольства США и жилые помещения для дипломатов.