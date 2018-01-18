Трусы, подтяжки и фуражки

Все, что нужно знать рано утром 18 января
Доброе утро!
В Назрани сгорел офис местного отделения “Мемориала”. Официально о причинах пожара ничего не говорится, но сотрудники обнаружили в сгоревшем кабинете главы отделения Тимура Акиева расплавленную пластиковую бутылку, от которой пахло керосином. На записях с камеры видеонаблюдения видны два молодых человека в масках и перчатках, которые приставили лестницу к крыше и взобрались по ней на второй этаж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал не делать обобщенных выводов о притеснении правозащитников в Чечне и напомнил, что Чечня и Ингушетия – две разных республики.
Обобщенных выводов о притеснении сторонников Навального тоже делать не стоит. Просто в Хабаровске неизвестные обстреляли из травматического оружия и порубили топорами дверь квартиры, в которой живет юрист местного штаба Навального; в Пскове из офиса транспортной компании фсбшники изъяли агитационные материалы, предназначавшиеся для местного штаба Навального; в Екатеринбурге акцию за бойкот выборов признали противоречащей конституции, потому что она лишает граждан права голоса. И да, это все разные субъекты федерации.
Прочие судебно-задержательные новости:
Переходим к вопросам морали и нравственности. Студенты Ульяновского института гражданской авиации сняли довольно изобретательную пародию на клип итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Скандал в том, что они там в одних трусах, подтяжках и фуражках. Прокуратура начала проверку, ректор вуза назвал ролик насмешкой над святым (то есть над фуражкой) и сравнил его с акцией Pussy Riot, а губернатор Ульяновской области собрал специальную комиссию, чтобы разобраться, не оскорбили ли студенты Ульяновскую область, 75-летие которой отмечается сегодня. Аминь.
ФСБ опубликовала проект президентского указа “Основы государственной пограничной политики России”. В документе прямо говорится, что Россия опасается территориальных притязаний “ряда иностранных государств” и дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничных с РФ территориях. “Ряд иностранных государств”, со своей стороны, тоже опасается российской угрозы: об этом говорилось на встрече руководителей обороны НАТО в Брюсселе. Президент США Дональд Трамп прямо обвинил Россию в том, что она помогает Северной Корее в обход санкций ООН.
В Польше прошли демонстрации за либерализацию закона об абортах (на прошлой неделе сторонникам либерализации в Сейме не хватило всего девяти голосов, чтобы провести такую реформу), спикером нового парламента Каталонии избран сепаратист Роже Торрен, в Великобритании появилась должность министра по одиночеству.
Закончим новостями из Освенцима.
Три ссылки начнем с года нынешнего:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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