Трусы, подтяжки и фуражки

Доброе утро!

В Назрани сгорел офис местного отделения “Мемориала”. Официально о причинах пожара ничего не говорится, но сотрудники обнаружили в сгоревшем кабинете главы отделения Тимура Акиева расплавленную пластиковую бутылку, от которой пахло керосином. На записях с камеры видеонаблюдения видны два молодых человека в масках и перчатках, которые приставили лестницу к крыше и взобрались по ней на второй этаж. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал не делать обобщенных выводов о притеснении правозащитников в Чечне и напомнил, что Чечня и Ингушетия – две разных республики.

Обобщенных выводов о притеснении сторонников Навального тоже делать не стоит. Просто в Хабаровске неизвестные обстреляли из травматического оружия и порубили топорами дверь квартиры, в которой живет юрист местного штаба Навального; в Пскове из офиса транспортной компании фсбшники изъяли агитационные материалы, предназначавшиеся для местного штаба Навального; в Екатеринбурге акцию за бойкот выборов признали противоречащей конституции, потому что она лишает граждан права голоса. И да, это все разные субъекты федерации.

Прочие судебно-задержательные новости:

В Петербурге по подозрению в получении миллионной взятки задержан начальник Центра “Э” . С погоней.

. С погоней. В Москве по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ арестован Сергей Соколов – бывший руководитель частного охранного предприятия “Атолл-1”, некогда занимавшегося охраной Бориса Березовского . В прессе “Атолл-1” называли “первой в России частной спецслужбой”. Таинственная история.

. В прессе “Атолл-1” называли “первой в России частной спецслужбой”. Таинственная история. Напавший с ножом на журналистку “Эха Москвы” Татьяну Фельгенгауэр признан шизофреником.

признан шизофреником. Священник Глеб Грозовский , известный своей духовной дружбой с футболистами “Зенита”, призван виновным в педофилии и приговорен к 14 годам.

, известный своей духовной дружбой с футболистами “Зенита”, призван виновным в педофилии и приговорен к 14 годам. Подростки, устроившие резню в пермской школе, арестованы судом прямо в больнице.

Журналиста издания “Мой район” Сергея Кагермазова, которого спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров уже почти год пытается отправить в армию, увели в Следственный комитет прямо из ЗакСа. В СК журналисту вручили повестку к следователю. Вся история противостояния между Макаровым и Кагермазовым.

Переходим к вопросам морали и нравственности. Студенты Ульяновского института гражданской авиации сняли довольно изобретательную пародию на клип итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Скандал в том, что они там в одних трусах, подтяжках и фуражках. Прокуратура начала проверку, ректор вуза назвал ролик насмешкой над святым (то есть над фуражкой) и сравнил его с акцией Pussy Riot, а губернатор Ульяновской области собрал специальную комиссию, чтобы разобраться, не оскорбили ли студенты Ульяновскую область, 75-летие которой отмечается сегодня. Аминь.

ФСБ опубликовала проект президентского указа “Основы государственной пограничной политики России”. В документе прямо говорится, что Россия опасается территориальных притязаний “ряда иностранных государств” и дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничных с РФ территориях. “Ряд иностранных государств”, со своей стороны, тоже опасается российской угрозы: об этом говорилось на встрече руководителей обороны НАТО в Брюсселе. Президент США Дональд Трамп прямо обвинил Россию в том, что она помогает Северной Корее в обход санкций ООН.

В Польше прошли демонстрации за либерализацию закона об абортах (на прошлой неделе сторонникам либерализации в Сейме не хватило всего девяти голосов, чтобы провести такую реформу), спикером нового парламента Каталонии избран сепаратист Роже Торрен, в Великобритании появилась должность министра по одиночеству.

Закончим новостями из Освенцима.

Суд города Освенцима приговорил к штрафам и срокам от полутора лет до года акционистов из Беларуси, Польши и Германии, которые весной прошлого года зарезали овцу у ворот нацистского лагеря уничтожения. Замысел был в том, чтобы указать на кровопролитие на востоке Украины. Польские следователи концепта не поняли.

В Германии отказали в помиловании бывшему офицеру СС 96-летнему Оскару Грёнингу, который служил бухгалтером в Освенциме. Расследование против Грённинга начали в 1977 году, приговор (четыре года тюрьмы) был вынесен только в 2015-м.

Три ссылки начнем с года нынешнего:

Arterritory публикует арт-дневник Кирилла Кобрина за этот год: автор читает, рассматривает мироокружность, слушает музыку и описывает все это как феномен современного искусства. Примечательно, что он при этом не пьет (там объясняется, почему). Соответственно, для баланса интервью с художником Виктором Пузо, который как раз только и делает, что пьет в процессе этого разговора.

Татьяна Никольская объясняет, был ли Константин Вагинов обэриутом, почему он предпочитал свечи электричеству и кто помог ему завязать с кокаином.

Краткая история пацифизма. Отрывок из книги историка Лоуренса Фридмана “Стратегия: Война, революция, бизнес”.

Искренне ваши,

Семь-сорок