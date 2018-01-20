Ксения Собчак встретилась с жителями и мэром Томска

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак в минувшую пятницу посетила Томск, где встретилась со сторонниками и волонтерами своего регионального штаба. Она заявила, что не рассчитывает на победу в избирательной гонке. При этом на мероприятии было объявлено, что в поддержку Собчак уже собрано более 90 тысяч подписей из 100 тысяч, необходимых для регистрации, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

После встречи кандидат в президенты вместе с местной жительницей Оксаной Неклюдовой, которая пострадала от действий мошенников, отправилась в администрацию Томска. Мэр города Иван Кляйн принял их не сразу, но пообещал, что власти попробуют решить проблему Неклюдовой. Выяснилось, что этот случай в Томске не единичный - пострадавших еще 15 человек.

Затем состоялась личная беседа мэра Томска и Собчак. По информации портала "ВТомске", она спросила мэра о том, почему ранее Кляйн заявил, что считает ее "бесполезным кандидатом". По словам Собчак, мэр принес ей извинения и добавил, что "погорячился".

Позже Собчак посетила одно из ветхих общежитий Томска. Местные жители рассказали ей, что несколько лет не могут добиться признания дома аварийным. Собчак заявила, что главными проблемами города, по ее мнению, являются аварийное жилье и "транспортная доступность региона". Жителям разрушающегося дома, где нет отопления и общий туалет используется на 25 комнат, она обещала помочь и написать обращение во все органы власти.

В конце декабря Ксения Собчак подала документы для участия в выборах президента России. Телеведущая называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению телеведущей, однако она отрицает связь с Кремлем.