Париж: встреча по предотвращению применения химоружия

В Париже началась встреча представителей 29 стран, которые намерены начать новую инициативу, направленную на расследование использования химического оружия. Министерство иностранных дел Франции заявило, что эти страны поддержат ряд проектов, направленных на укрепление сотрудничества в борьбе с безнаказанностью тех, кто использует или разрабатывает химическое оружие. Такая деятельность предусматривает сбор, сопоставление и облегчение обмена информацией, с тем чтобы лица, совершившие химические нападения, могли быть привлечены к ответственности за свои действия.

"Хотя химическое оружие исчезло уже на протяжении примерно 20 лет, его повторное появление в Ираке, Сирии и Азии, где оно попало в руки государственных и негосударственных субъектов, требует решительной мобилизации со стороны международного сообщества", – говорится в заявлении.

Французское министерство заявляет, что Международное партнерство против безнаказанности в отношении применения химического оружия "никоим образом не намерено заменить существующие международные механизмы и не планирует проводить собственные расследования". Однако эта инициатива вызвала возражение со стороны России, которая, по мнению западных правительств, использовала свое влияние, чтобы защитить правительство сирийского президента Башара аль-Асада от наказания за использование химического оружия. 23 января заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что эта инициатива является "прямым посягательством на прерогативы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ударом по платформе ООН". Парижское мероприятие, на котором должен присутствовать государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, происходит после сообщений о новом химическом нападении в Сирии.

Ранее французские власти наложили арест на активы 25 лиц и компаний, которых они считают причастными к созданию Сирией химического оружия. Об этом сообщило во вторник агентство Франс Пресс, ссылаясь на публикацию в вестнике "Журналь оффисьель". Запрет касается физических и юридических лиц из Сирии, Ливана, Франции и Китая. В документе подчеркивается, что они подозреваются "в содействии сирийской программе по разработке и производству химического оружия".