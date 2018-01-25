Митинги в лесу и выборы в зоопарке

Все, что нужно знать рано утром 25 января
Доброе утро!
Общественный совет при российском Минкульте попросил генпрокурора Чайку поискать экстремизм в “Смерти Сталина”, а депутат Госдумы Елена Драпеко требует создания экспертного совета по нравственности для оценки произведений искусства: “Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путем”, – поясняет Драпеко. В Берлине череп вождя пилой не пилили – зато самого вождя таскают по городу на подъемном кране:
Статуя 15 минут рекламировала выставку о культе личности “Сталин. Красный бог” (нем.) – на подольше ее оставить не решились. И правильно. А то еще оживет.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил в большой палате Европейского суда по правам человека в Страсбурге: в ходе слушаний рассматривались пять жалоб Навального на его задержания – он требует признать их политически мотивированными. Представитель российского правительства рассказывал о вежливой полиции и мизерных штрафах, Навальный жаловался, что его сторонников отправляют митинговать в лес. Решения суда придется ждать долго, пока же в воронежском штабе Навального прошел обыск, а в Москве задержали водителя, который вез листовки для намеченной на воскресенье “забастовки избирателей”.
Международный “Мемориал” требует передать дело главы чеченского представительства организации Оюба Титиева, арестованного за хранение марихуаны (которую, как считают в организации, ему подбросили), на федеральный уровень. Сегодня Верховный суд Чечни будет рассматривать апелляцию на арест Титиева.
Для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых гособвинение попросило десять лет строгого режима и 100 млн рублей штрафа. Заседание проходило в “Матросской тишине”, и чтобы проинформировать общественность, Генпрокуратура выпустила бодрый видеоподкаст.
Много разных отказов, отмен и отрицательных результатов:
Сайт RussianGate, опубликовавший накануне расследование о даче главы ФСБ Бортникова в Сестрорецке, закрыли инвесторы. Называть их фамилии бывший главред сайта Александрина Елагина отказалась – сказала только, что это ITшники, живущие за границей, но болеющие за судьбы родины. В Беларуси все проще: там оппозиционный сайт “Хартия-97” просто заблокировало Министерство информации.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер продуктивно поговорил в Киеве с президентом Порошенко. Здесь можно почитать и послушать его интервью (укр.), в котором он говорит о необходимости политической воли для разрешения конфликта на востоке Украины. Искать политическую волю он будет в пятницу в Дубае на переговорах с помощником Путина Сурковым.
В заочном суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем свидетельствовал председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, послы иностранных государств просили Украину не отвечать силой на агрессию России в Крыму. Далее будут свидетельствовать Турчинов и Порошенко.
По данным агентства Reuters, в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы следователи допросили главу ЦРУ Майка Помпео. Ранее New York Times писала о допросе генпрокурора США Джеффа Сешнса. Есть сведения, что Мюллер собирается допрашивать бывшего советника Трампа Стива Бэннона и самого президента США.
Дональд Трамп позвонил президенту Турции с просьбой не усердствовать при проведении наземной операции в Сирии и не допустить столкновения между американскими и турецкими войсками, союзниками по НАТО. В Германии возмущены тем, что в ходе операции “Оливковая ветвь” используются немецкие танки Leopard 2, оппозиция призывает приостановить поставки вооружений в Турцию. Почему курдов, воевавших с “ИГ”, теперь все предают, объясняется здесь.
В США бывший врач национальной сборной по спортивной гимнастике получил 175 лет тюрьмы за насилие над детьми.
Папа римский в специальном послании объяснил, что первым распространителем fake news был змей-искуситель (наконец-то в грехопадении начали винить змея, а не Еву!), а Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности.
В США в возрасте 88 лет умерла писательница Урсула Ле Гуин, с нее три ссылки и начнем:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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