Митинги в лесу и выборы в зоопарке

Доброе утро!

Общественный совет при российском Минкульте попросил генпрокурора Чайку поискать экстремизм в “Смерти Сталина”, а депутат Госдумы Елена Драпеко требует создания экспертного совета по нравственности для оценки произведений искусства: “Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путем”, – поясняет Драпеко. В Берлине череп вождя пилой не пилили – зато самого вождя таскают по городу на подъемном кране:

Статуя 15 минут рекламировала выставку о культе личности “Сталин. Красный бог” (нем.) – на подольше ее оставить не решились. И правильно. А то еще оживет.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил в большой палате Европейского суда по правам человека в Страсбурге: в ходе слушаний рассматривались пять жалоб Навального на его задержания – он требует признать их политически мотивированными. Представитель российского правительства рассказывал о вежливой полиции и мизерных штрафах, Навальный жаловался, что его сторонников отправляют митинговать в лес. Решения суда придется ждать долго, пока же в воронежском штабе Навального прошел обыск, а в Москве задержали водителя, который вез листовки для намеченной на воскресенье “забастовки избирателей”.

Международный “Мемориал” требует передать дело главы чеченского представительства организации Оюба Титиева, арестованного за хранение марихуаны (которую, как считают в организации, ему подбросили), на федеральный уровень. Сегодня Верховный суд Чечни будет рассматривать апелляцию на арест Титиева.

Для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых гособвинение попросило десять лет строгого режима и 100 млн рублей штрафа. Заседание проходило в “Матросской тишине”, и чтобы проинформировать общественность, Генпрокуратура выпустила бодрый видеоподкаст.

Много разных отказов, отмен и отрицательных результатов:

Верховный суд России отменил решение о депортации в Узбекистан журналиста “Новой газеты” Али Феруза , ссылаясь на решение ЕСПЧ. Теперь дело будет пересматривать Мосгорсуд.

, ссылаясь на решение ЕСПЧ. Теперь дело будет пересматривать Мосгорсуд. Экспертиза МВД не нашла доказательств причастности математика Дмитрия Богатова к распространению экстремистских призывов в интернете. Богатова задержали в апреле, больше трех месяцев он провел в СИЗО, в июле переведен под домашний арест. Богатов был оператором узла Tor, через который в сеть мог выйти кто угодно.

к распространению экстремистских призывов в интернете. Богатова задержали в апреле, больше трех месяцев он провел в СИЗО, в июле переведен под домашний арест. Богатов был оператором узла Tor, через который в сеть мог выйти кто угодно. Министр культуры России Владимир Мединский , спектакль по книге которого “Стена” вроде бы собирается ставить московский Малый театр, заранее отказался от гонорара. Этот роман уже, впрочем, экранизировали в 2016 году.

, спектакль по книге которого “Стена” вроде бы собирается ставить московский Малый театр, заранее отказался от гонорара. Этот роман уже, впрочем, экранизировали в 2016 году. Инициаторы проведения референдума об объединении московских муниципалитетов Марьино и Люблино отказались от этой идеи. Считалось, что множество референдумов местного значения, проходящих одновременно с выборами президента РФ , должны повысить явку. Предположительно, от этой идеи отказались в пользу более действенных методов – здесь можно почитать, как “Единая Россия” готовится к выборам в казанском зоопарке. Сегодня, кстати, Путин приедет в Казань, но идти в зоопарк вроде бы не планирует.

, должны повысить явку. Предположительно, от этой идеи отказались в пользу более действенных методов – здесь можно почитать, как “Единая Россия” готовится к выборам в казанском зоопарке. Сегодня, кстати, Путин приедет в Казань, но идти в зоопарк вроде бы не планирует. Лидер Монархической партии России Антон Баков отказался от участия в президентских выборах из-за наличия у него гражданства Гамбии. Глава ЦИК Элла Памфилова поздравила Бакова с тем, что власти Гамбии официально признали государством провозглашенную им Романовскую империю.

Сайт RussianGate, опубликовавший накануне расследование о даче главы ФСБ Бортникова в Сестрорецке, закрыли инвесторы. Называть их фамилии бывший главред сайта Александрина Елагина отказалась – сказала только, что это ITшники, живущие за границей, но болеющие за судьбы родины. В Беларуси все проще: там оппозиционный сайт “Хартия-97” просто заблокировало Министерство информации.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер продуктивно поговорил в Киеве с президентом Порошенко. Здесь можно почитать и послушать его интервью (укр.), в котором он говорит о необходимости политической воли для разрешения конфликта на востоке Украины. Искать политическую волю он будет в пятницу в Дубае на переговорах с помощником Путина Сурковым.

В заочном суде над экс-президентом Украины Виктором Януковичем свидетельствовал председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, послы иностранных государств просили Украину не отвечать силой на агрессию России в Крыму. Далее будут свидетельствовать Турчинов и Порошенко.

По данным агентства Reuters, в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы следователи допросили главу ЦРУ Майка Помпео. Ранее New York Times писала о допросе генпрокурора США Джеффа Сешнса. Есть сведения, что Мюллер собирается допрашивать бывшего советника Трампа Стива Бэннона и самого президента США.

Дональд Трамп позвонил президенту Турции с просьбой не усердствовать при проведении наземной операции в Сирии и не допустить столкновения между американскими и турецкими войсками, союзниками по НАТО. В Германии возмущены тем, что в ходе операции “Оливковая ветвь” используются немецкие танки Leopard 2, оппозиция призывает приостановить поставки вооружений в Турцию. Почему курдов, воевавших с “ИГ”, теперь все предают, объясняется здесь.

В США бывший врач национальной сборной по спортивной гимнастике получил 175 лет тюрьмы за насилие над детьми.

Папа римский в специальном послании объяснил, что первым распространителем fake news был змей-искуситель (наконец-то в грехопадении начали винить змея, а не Еву!), а Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности.

В США в возрасте 88 лет умерла писательница Урсула Ле Гуин, с нее три ссылки и начнем:

“Главное, что отличало творчество Ле Гуин, – это способность использовать фантастический инструментарий для разнообразных мысленных экспериментов, ставящих своей целью исследование вещей сугубо земных”. Два текста о ней: здесь и здесь.

Два текста о российским искусстве XX века. Павел Герасименко пишет о творчестве художника круга Арефьева Родиона Гудзенко, Ольга Хорошилова обращается к последнему достижению российской одежного дизайна – феномену “вежливых людей”.

“Сэр, я должен признаться, что, пока был на войне, совсем забыл латынь. Я ни за что не сдам вступительный по латинскому”. Симпатичные воспоминания Ричарда Докинза о том, как он учился в Оксфорде и расхотел быть американским фермером.

Искренне ваши,

Семь-сорок