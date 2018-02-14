Значительное количество соотечественников

Доброе утро!

Вот такие картинки используются в качестве заставки на служебных компьютерах российских военных с ноября прошлого года. Теперь это официально подтверждено.

Официальных подтверждений возможной гибели российских граждан от ударов американской авиации в Сирии по-прежнему не поступало. Пресс-секретарь Путина описал ситуацию так: “Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников”. Несмотря на этот несомненный факт, шеф Пескова, по данным “Би-би-си”, отменил несколько поездок, чтобы совещаться с генералами (и даже официально простудился). Источники Ъ в дипломатических кругах подтверждают, что наемники Вагнера участвовали в неудачной операции по захвату нефтеперерабатывающего завода, находящегося под контролем дружественных американцам курдов; военный источник говорит, что погибли 11 человек, но Минобороны не собирается о них отчитываться, потому что они наемники, а наемничество в России уголовно наказуемое (хотя и негласно поощряемо). Данные о количестве погибших у всех разные – от 217 до нуля по официальной версии. Тем не менее, подтвержденные случаи есть, есть интервью с вдовой одного из погибших, а CNN публикует видео авиаудара. Впрочем, официальный Пентагон о гибели россиян тоже ничего не знает. Бои в этом районе продолжаются.

Самолет. Межгосударственный авиационный комитет связал крушение АН-148 с обледенением датчиков скорости. Возможно, это не единственная причина: предварительный вывод основывается только на данных параметрического самописца – речевой поврежден, над ним продолжают работать.

Рыбка-гейт. Навальный подал в суд на Роскомнадзор, требующий блокировки расследования ФБК о яхтенном досуге миллиардера Дерипаски в компании секс-работниц и вице-премьера и главы аппарата российского правительства. Юристы ФБК настаивают, что информация, на которой построено расследование, была получена из открытых источников и является общественно значимой. Словом, инстаграмы и ютьюбы россиян по-прежнему в опасности. Сегодня к вечеру оба сервиса могут заблокировать. Олигарх Дерипаска, со своей стороны, просит суд рассматривать его иск к секс-работнице Рыбке в закрытом режиме. И суд Усть-Лабинска, вероятно, откликнется на эту просьбу.

В Европейский суд по правам человека к началу 2018 года поступило около 10 тысяч жалоб на российские власти. Часто они удовлетворяются: так, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации украинскому и российскому журналистам, задержанным, соответственно, в 2006 и 2009 годах.

Президент России отказался от бесплатных эфиров в рамках предвыборной кампании по своему переизбранию. Президента можно понять: Первый канал и так повторяет в прайм-тайм фильм Оливера Стоуна про Путина. Но Собчак и Явлинский Путина не поняли и возмутились незаконной агитацией.

Из-за Путина же ушел в отставку министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра. А ведь сегодня должен был встречаться с Лавровым, но не судьба. История такая: он любил рассказывать, что еще в 2006 году на встрече с бизнесменами тогдашний и нынешний российский президент рассуждал о “великой России”, в состав которой войдут Украина, Беларусь, Казахстан и балтийские республики. На днях выяснилось, что на этой встрече сам Зейлстра не присутствовал, а речь Путина пересказывал со слов другого человека, имя которого называть не хочет.

Спецслужбы США ждут нового российского вмешательства – на этот раз в промежуточные выборы. Демократы требуют от администрации Трампа введения новых санкций против России в соответствии с “кремлевским списком”. Страны-члены НАТО увеличивают расходы на оборону – в том числе и в связи с российской угрозой.

И только окончательная отставка лидера германских социал-демократов Мартина Шульца никак с Россией не связана – у второй по величине партии в Бундестаге внутренние проблемы.

В Киеве вынесен приговор двум крымским военным, которые сначала служили в украинской армии, а потом стали служить в российской. 13 и 14 лет за госизмену и дезертирство. В России этих военных считают похищенными.

Украинский политик и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пока остается в Польше. Здесь интервью с ним прямо из Польши, а здесь невеселые прогнозы украинского политтехнолога о том, что следующий прорыв Саакашвили через польско-украинскую границу закончится его депортацией в Грузию. Где он уже приговорен к трем годам тюрьмы. Опасно быть главой государства.

В Израиле тоже. Там полиция рекомендует предъявить премьеру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции. Решение об этом должна принять Генпрокуратура. В Южной Корее подруга экс-президента получила 20 лет и 16,5 млн долларов штрафа, тоже по обвинению в коррупции (предыстория – здесь).

Но есть страны, где глава государства кое-что может себе позволить. Суд в Словакии окончательно подтвердил, что нынешний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш был агентом Службы безопасности (тогда единой) ЧССР. В Чехии людям, сотрудничавшим со спецслужбами до 1989 года, запрещено занимать государственные посты. Но чешский президент все равно намерен поручить премьеру сформировать правительство. Агент, не агент – какая разница? Вот эта новость в российском исполнении, вот в английском, а вот в чешском.

Запутались в переводах? Три ссылки сегодня тоже про перевод.

Переводчик Борис Хлебников рассуждает о непрочитанном по-русски Генрихе Белле.

Разговор с переводчиком русской литературы на иврит Петром Криксуновым: “Все началось с “Преступления и наказания”, перевод которого фактически заказал издатель. Его старшая дочь должна была сдавать экзамен по литературе, он случайно заглянул ей через плечо, увидел, какой кошмар она читает”.

Работу археологов, которые занимаются эпохами, соответствующими библейскому повествованию, тоже часто определяет перевод. Об этом и о библейской археологии вообще рассказывает Светлана Бабкина.

Искренне ваши,

Семь-сорок