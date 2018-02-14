Значительное количество соотечественников

Все, что нужно знать рано утром 14 февраля
Доброе утро!
Вот такие картинки используются в качестве заставки на служебных компьютерах российских военных с ноября прошлого года. Теперь это официально подтверждено.
Официальных подтверждений возможной гибели российских граждан от ударов американской авиации в Сирии по-прежнему не поступало. Пресс-секретарь Путина описал ситуацию так: “Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников”. Несмотря на этот несомненный факт, шеф Пескова, по данным “Би-би-си”, отменил несколько поездок, чтобы совещаться с генералами (и даже официально простудился). Источники Ъ в дипломатических кругах подтверждают, что наемники Вагнера участвовали в неудачной операции по захвату нефтеперерабатывающего завода, находящегося под контролем дружественных американцам курдов; военный источник говорит, что погибли 11 человек, но Минобороны не собирается о них отчитываться, потому что они наемники, а наемничество в России уголовно наказуемое (хотя и негласно поощряемо). Данные о количестве погибших у всех разные – от 217 до нуля по официальной версии. Тем не менее, подтвержденные случаи есть, есть интервью с вдовой одного из погибших, а CNN публикует видео авиаудара. Впрочем, официальный Пентагон о гибели россиян тоже ничего не знает. Бои в этом районе продолжаются.
Самолет. Межгосударственный авиационный комитет связал крушение АН-148 с обледенением датчиков скорости. Возможно, это не единственная причина: предварительный вывод основывается только на данных параметрического самописца – речевой поврежден, над ним продолжают работать.
Рыбка-гейт. Навальный подал в суд на Роскомнадзор, требующий блокировки расследования ФБК о яхтенном досуге миллиардера Дерипаски в компании секс-работниц и вице-премьера и главы аппарата российского правительства. Юристы ФБК настаивают, что информация, на которой построено расследование, была получена из открытых источников и является общественно значимой. Словом, инстаграмы и ютьюбы россиян по-прежнему в опасности. Сегодня к вечеру оба сервиса могут заблокировать. Олигарх Дерипаска, со своей стороны, просит суд рассматривать его иск к секс-работнице Рыбке в закрытом режиме. И суд Усть-Лабинска, вероятно, откликнется на эту просьбу.
В Европейский суд по правам человека к началу 2018 года поступило около 10 тысяч жалоб на российские власти. Часто они удовлетворяются: так, ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации украинскому и российскому журналистам, задержанным, соответственно, в 2006 и 2009 годах.
Президент России отказался от бесплатных эфиров в рамках предвыборной кампании по своему переизбранию. Президента можно понять: Первый канал и так повторяет в прайм-тайм фильм Оливера Стоуна про Путина. Но Собчак и Явлинский Путина не поняли и возмутились незаконной агитацией.
Из-за Путина же ушел в отставку министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра. А ведь сегодня должен был встречаться с Лавровым, но не судьба. История такая: он любил рассказывать, что еще в 2006 году на встрече с бизнесменами тогдашний и нынешний российский президент рассуждал о “великой России”, в состав которой войдут Украина, Беларусь, Казахстан и балтийские республики. На днях выяснилось, что на этой встрече сам Зейлстра не присутствовал, а речь Путина пересказывал со слов другого человека, имя которого называть не хочет.
Спецслужбы США ждут нового российского вмешательства – на этот раз в промежуточные выборы. Демократы требуют от администрации Трампа введения новых санкций против России в соответствии с “кремлевским списком”. Страны-члены НАТО увеличивают расходы на оборону – в том числе и в связи с российской угрозой.
И только окончательная отставка лидера германских социал-демократов Мартина Шульца никак с Россией не связана – у второй по величине партии в Бундестаге внутренние проблемы.
В Киеве вынесен приговор двум крымским военным, которые сначала служили в украинской армии, а потом стали служить в российской. 13 и 14 лет за госизмену и дезертирство. В России этих военных считают похищенными.
Украинский политик и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пока остается в Польше. Здесь интервью с ним прямо из Польши, а здесь невеселые прогнозы украинского политтехнолога о том, что следующий прорыв Саакашвили через польско-украинскую границу закончится его депортацией в Грузию. Где он уже приговорен к трем годам тюрьмы. Опасно быть главой государства.
В Израиле тоже. Там полиция рекомендует предъявить премьеру Биньямину Нетаньяху обвинения в коррупции. Решение об этом должна принять Генпрокуратура. В Южной Корее подруга экс-президента получила 20 лет и 16,5 млн долларов штрафа, тоже по обвинению в коррупции (предыстория – здесь).
Но есть страны, где глава государства кое-что может себе позволить. Суд в Словакии окончательно подтвердил, что нынешний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш был агентом Службы безопасности (тогда единой) ЧССР. В Чехии людям, сотрудничавшим со спецслужбами до 1989 года, запрещено занимать государственные посты. Но чешский президент все равно намерен поручить премьеру сформировать правительство. Агент, не агент – какая разница? Вот эта новость в российском исполнении, вот в английском, а вот в чешском.
Запутались в переводах? Три ссылки сегодня тоже про перевод.
Искренне ваши,
Семь-сорок
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