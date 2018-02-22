В США судья потребовала закрытых слушаний о вмешательстве России

В Вашингтоне судья Эми Берман Джексон распорядилась провести закрытое слушание в пятницу по делу Рика Гейтса, бывшего помощника президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении суда, обнародованном в четверг.

Слушание будет посвящено запросу адвокатов Гейтса о том, что они не хотят заниматься делом ввиду того, что они назвали "непримиримыми противоречиями". Гейтсу было предъявлено обвинение в октябре вместе с бывшим руководителем кампании Трампа Полом Манафортом. Их обвиняют в заговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью обмануть США и отказе регистрироваться в качестве иностранного агента, представляющего пророссийскую украинскую Партию регионов.

Слушание – это второе закрытое судебное разбирательство по делу Гейтса. Судья окружного суда США Эми Берман Джексон еще не постановила, могут ли трое адвокатов, которые хотят отказаться от дела, где они будут представлять интересы Гейтса, отказаться от него.

Как сообщает Рейтер, известный вашингтонский адвокат-ветеран Томас Грин был замечен в суде на слушании 14 февраля, но не подавал в суд уведомление о том, что он представляет Гейтса. Отказ адвокатов работать с Гейтсом происходит на фоне сообщений в средствах массовой информации, что тот готовится заключить сделку со следствием.

Обвинения, предъявленные Гейтсу и Манафорту, являются частью расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно того, существовал ли сговор между участниками избирательной кампании Трампа и Россией с тем, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.