Мультфильмы для взрослых

Доброе утро!

“Кто бы ни был избран президентом”, сказал Путин в послании Федеральному собранию, Россия устремится в будущее, бедность будет побеждена, пенсионерам сделают красивую жизнь как во Франции и жить они станут не менее 80 лет, ипотека рухнет до 7%, города и села преобразятся, сеть новых дорог окутает всю страну, молока, говядины и овощей всем будет вдосталь, и ВВП тоже вырастет – на этот раз в полтора раза. Цифирь иллюстрировалась инфографикой.

Но это не все. Вторая часть послания была обращена к российским “партнерам на Западе”. Путин процитировал самого себя образца 2004 года про тревожное расширение НАТО на восток, сделал паузу и сказал: “Нас никто не слушал – послушайте сейчас”. И начал рассказывать про оружие. У России, по словам Путина, есть: (1) межконтинентальная баллистическая ракета “Сармат”, (2) гиперзвуковой комплекс "Кинжал", (3) гиперзвуковой же ракетный комплекс "Авангард" (идет к цели, как метеорит), (4) океанская система подводных беспилотников, (5) боевые лазерные комплексы и (6) крылатая ядерная ракета "неограниченной дальности" с “непредсказуемой траекторией полета”. Последовали 40 секунд аплодисментов, переходящих в бурную овацию стоя.

Особенности подачи. Ракете с ядерным двигателем название еще не придумали, и Путин призвал поучаствовать всех желающих. Первый вице-спикер Совета Федерации предложил сразу два: “Песец” и “Американская мечта”, заметив, что вместе они образуют удачное словосочетание. Посольство России в Вашингтоне пригласило к участию в нейминге российского оружия американцев. Рассказ Путина о непобедимом оружии сопровождался демонстрацией мультиков. Фрагмент одного из них был позаимствован из передачи 2007 года на Первом канале. Десять лет не срок.

Здесь все сказанное максимально коротко, здесь – полный текст речи с фактчекингом.

Реакции. В Пентагоне сказали, что “полностью готовы” дать отпор крылатой ядерной ракете с непредсказуемой траекторией, в Госдепартаменте заявили, что разработка этой ракеты нарушает международные ядерные договоренности. Председатель российской Госдумы Володин назвал разработку самодвижущихся ядерных ракет личной заслугой Путина, а министр обороны тут же отрапортовал об успешном испытании Су-57 в Сирии. Отдельно российские чиновники (в том числе и Володин) заговорили о возможной денонсации Россией Европейской конвенции по правам человека и выходе из Совета Европы. Уже после послания, в интервью своей давней знакомой журналистке NBC Меган Келли Путин сказал: “Те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой”.

Разговоры о кокаине на этом фоне притихли, хотя ТАСС и отметил, что его было всего 362 кг, а не 389.

Будничное:

Жене антифашиста Виктора Филинкова, который давно сидит в СИЗО и жалуется на пытки, прислали письмо из полиции, в котором говорится, что ее муж улетел в Минск. Это не шутка, а запоздалый ответ на ее заявление о пропаже мужа.

18-летний Михаил Галяшкин, распыливший перцовый баллончик на акции протеста 12 июня, получил год условно. Обвинение просило 1,6 года реального срока.

Вторая женщина публично обвинила в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Жалоба ушла в комиссию Госдумы по этике. Сам Слуцкий считает, что от этих обвинений его авторитет только вырос.

Таиланд официально заявил, что Настя Рыбка и Алекс Лесли нанесли ущерб репутации королевства.

Крымскотатарский активист получил в российском суде два года условно за пост в фейсбуке, где говорилось, что Крым – это Украина, а Госдепартамент США одобрил поставки Украине противотанковых комплексов.

Европа. В Словакии в связи с убийством журналиста задержаны семь человек, в том числе герой его последнего расследования и его родственники. В Германии продолжаются кибератаки на сети государственных ведомств (предположительно, российские). В Италию, где в воскресенье пройдут парламентские выборы, едет бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон – поддержать крайнеправых из “Лиги Севера”. Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон по видеосвязи из Брюсселя отказался от претензий на пост главы региона – чтобы в эту должность вступить, надо приехать в Испанию, где его сразу же арестуют.

Зато в Армении парламент сегодня точно выберет президента, и можно даже с очень высокой степенью вероятности назвать его имя.

Три ссылки начнем с констатации того, что Россию корежит.

Мирных вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок