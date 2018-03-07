Яд и самолет

Доброе утро!

В Сирии при посадке, в 500 метрах от взлетной полосы разбился российский военный самолет Ан-26. Погибли 39 человек, в том числе 27 офицеров и генерал-майор. Версию теракта или нападения на самолет в Минобороны исключают. Российское военное ведомство не называет имен погибших, но источники разных СМИ утверждают, что погибший генерал – Владимир Еремеев. Военный с таким именем и должностью в 2012 году возглавлял колонну гвардейцев 27-й мотострелковой бригады на Параде Победы в Москве.

РБК публикует фамилии 31 погибшего. По официальной статистике, за время российского военного присутствия в Сирии там погибли 80 россиян-военнослужащих. Эта цифра не включает пассажиров самолета Минобороны Ту-154, разбившегося под Сочи (они тоже направлялись в Сирию).

Следственная комиссия ООН возложила на Россию ответственность за гибель 84 мирных жителей в Сирии. Международную коалицию во главе с США тоже обвиняют в авиаударе по гражданским лицам. Коалиция признала свою ошибку.

По данным “Мемориала”, за последние четыре месяца в России и аннексированном Крыму стало на 26 политзаключенных больше – всего в списке “Мемориала” 143 человека, в том числе глава чеченского отделения общества Оюб Титиев, которому вчера суд продлил арест до 9 мая. Его обвиняют в хранении марихуаны. Антифашиста Виктора Филинкова, арестованного по “пензенскому делу”, суд в Петербурге тоже оставил под стражей, жалобы на пытки рассматриваются. Филинкова и еще троих арестованных по этому делу обвиняют в причастности к террористическому сообществу. ЕСПЧ продолжает принимать жалобы на действия российских властей.

На предвыборном фронте работа кипит. Преподавателям МГУ выплатили к выборам повышенную зарплату и теперь предупреждают, чтобы они не рассчитывали на такие щедроты в дальнейшем. В Петербурге старшеклассникам и преподавателям вузов предлагают пройти “тестирование” на знание российских законов о митингах (сам тест здесь, 20 вопросов). По телевизору в странных выражениях рассказывают о золоте кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, сегодня ЦИК, вероятно, тоже обсудит этот вопрос на своем заседании. Песков встал на защиту кандидата экономических наук и кандидата в президенты Путина. “Это не так”, – сказал он, комментируя слова дочери ректора Горного университета о том, что диссертацию Путину в благодарность за назначение ректором написал сам ректор.

В деле о приставаниях депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналисткам появилась аудиозапись. Можно прочитать, в каких именно выражениях Слуцкий это делает.

Зато увидеть усадьбу российского вице-премьера Игоря Шувалова жители близлежащих домов не могут: архитекторы специально делали проекты с без окон с этим видом.

В деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери ясности не появилось. Стало известно, что в больницу обращались также сотрудники экстренных служб, работавшие на месте происшествия. Местная пресса со ссылкой на источники сообщает, что отравляющим веществом мог быть фентанил. Оно использовалось ФСБ в 2002 году во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке. В 2012 году в научно-технологической лаборатории британского министерства обороны, которая, как и Скрипаль, находится в Солсбери, обнаружили это вещество в образцах одежды заложников. Здесь интервью с создателем фентанила доктором Эдвардсом Лавриновичсом (его первоначально синтезировали в Риге еще в советские времена). Список известных “кремлевских ядов” можно найти тут, если открутить подальше. Один из них, таллий, использовался на авиазаводе в Таганроге, где массовое отравление, наконец, подтвердили власти.

Отравление Скрипаля сразу же стали сравнивать с отравлением в Лондоне в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Здесь реплики Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых в Британии называют убийцами Литвиненко. “Англичане страдают фобиями”, – сказал Луговой. А Путин на коллегии ФСБ объявил о разоблачении 400 агентов иностранных разведок в России за последний год.

Лидер Северной Кореи проявил миролюбие: пообещал не бомбить Южную Корею и сказал, что готов к переговорам с Вашингтоном.

В США законодатели штата Флорида приняли закон, разрешающий учителям носить оружие, а пресс-секретарь Госдепа сказала, что ее ведомство не собирается помогать Насте Рыбке ради 16 часов записей разговоров Дерипаски о выборах в США.

В Чехии – после массовых демонстраций – ушел в отставку с поста главы парламентской комиссии по контролю за Генеральной инспекцией сил безопасности бывший спецназовец, коммунист Зденек Ондрачек, участвовавший в разгоне мирных демонстрантов в 1989 году. Объявляя об отставке, он назвал правые парламентские партии “помойкой” и сказал, что уходит только из опасений за безопасность своей семьи.

Первая из трех ссылок как раз объясняет подобное поведение на примерах из жизни эфиопского племени мурси:

Отрывок из книжки Даниэля Брауна и Итске Крамер “Корпоративное племя. Чему антрополог может научить топ-менеджера”.

Игорь Гулин рассказывает о книге Василия Филиппова, одного из самых трагических гениев ленинградского поэтического подполья.

Странные сближения. Философ Йоэль Регев объясняет, что такое коинсидентология, то есть пытается понять, есть ли какой-то смысл в случайных совпадениях, а переводчик Лакана Александр Черноглазов рассказывает, что общего между Мариной Абрамович и Симеоном Столпником.

Искренне ваши,

Семь-сорок