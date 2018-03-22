Суд продлил арест антифа-активисту Игорю Шишкину до 22 июня

Суд в Санкт-Петербурге в закрытом режиме принял решение продлить до 22 июня арест антифашисту Игорю Шишкину, которого обвиняют в участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает издание "Медиазона".

В ходе слушаний из зала суда удалили корреспондентов "Медиазоны", якобы за ведение текстовой трансляции и видеосъемку. Также по неизвестной причине с заседания вывели жену обвиняемого.

Накануне этот же суд в закрытом режиме продлил до 22 июня арест другому антифа-активисту Виктору Филинкову, который рассказал о пытках после задержания по делу "Сети". По его словам, Игоря Шишкина пытали вместе с ним. Последний на пытки не жаловался, но на одном из заседаний суда у него были видны следы побоев.

По версии следствия, активисты создали группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".