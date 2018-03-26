Трагедия в Кемерово

Все, что нужно знать рано утром 26 марта
Доброе утро!
В Кемерово при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” в воскресенье погибли 37 человек, но вполне вероятно, что это не окончательная цифра: 69 человек считаются пропавшими без вести. Еще 43 пострадали.
По свидетельствам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, и сотрудники торгового центра сами оповещали людей о пожаре. В сгоревшем здании находился зоопарк, где содержались 200 животных. Скорее всего, они тоже погибли.
В подмосковном Волоколамске все выходные продолжались акции за ликвидацию мусорного полигона “Ядрово”. Девочка в розовом опять в них участвовала. Жители Волоколамска не выдвигают политических требований – их интересует только закрытие полигона.
В Екатеринбурге в субботу снесли недостроенную телебашню, которую долго защищали местные жители, считающие ее символом города. Вместо башни будет ледовая арена.
Прочее списком:
Парламентские выборы в Туркменистане прошли замечательно. Явка превысила 91%.
В Беларуси власти впервые разрешили отметить годовщину создания (на этот раз столетнюю) Белорусской народной республики – антибольшевистского государства, просуществовавшего до декабря 1918 года. День Воли в нынешней Беларуси стал неофициальным праздником оппозиции. Несмотря на разрешение праздновать, в воскресенье в Минске задержали более 70 человек. Оппозиционного лидера Николая Статкевича забрали еще до начала акции – он арестован на 10 суток.
В разных городах США в субботу прошли массовые акции в поддержку запрета на свободную продажу оружия, в них приняли участие школьники, выжившие в последней крупной стрельбе во Флориде в феврале этого года.
Во Франции умер от ранений подполковник жандармерии, предложивший себя вместо заложников во время теракта в пятницу в коммуне Треб на юге Франции.
В Германии по запросу Испании задержан бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон – на родине ему грозит до 25 лет тюрьмы. В Барселоне после известия об этом начались акции в поддержку Пучдемона.
Сегодня президент США Дональд Трамп, по данным источников агентства Bloomberg, может объявить о высылке российских дипломатов – в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля.
Три ссылки сегодня начнем – почему бы и нет – с Литвы:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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