Трагедия в Кемерово

Доброе утро!

В Кемерово при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня” в воскресенье погибли 37 человек, но вполне вероятно, что это не окончательная цифра: 69 человек считаются пропавшими без вести. Еще 43 пострадали.

По свидетельствам очевидцев, пожарная сигнализация не сработала, и сотрудники торгового центра сами оповещали людей о пожаре. В сгоревшем здании находился зоопарк, где содержались 200 животных. Скорее всего, они тоже погибли.

В подмосковном Волоколамске все выходные продолжались акции за ликвидацию мусорного полигона “Ядрово”. Девочка в розовом опять в них участвовала. Жители Волоколамска не выдвигают политических требований – их интересует только закрытие полигона.

В Екатеринбурге в субботу снесли недостроенную телебашню, которую долго защищали местные жители, считающие ее символом города. Вместо башни будет ледовая арена.

Прочее списком:

Рамзан Кадыров запостил во Вконтакте видео с человеком, подозреваемым в причастности к заказным убийствах и находящимся (или как минимум находившимся) в российском и международном розыске. Это заметили журналисты “Новой газеты”. В Чечне публикацию назвали “бессовестной травлей”.

запостил во Вконтакте видео с человеком, подозреваемым в причастности к заказным убийствах и находящимся (или как минимум находившимся) в российском и международном розыске. Это заметили журналисты “Новой газеты”. В Чечне публикацию назвали “бессовестной травлей”. Оппозиционный политик Илья Яшин обвинил московские власти в натравливании телеканалов НТВ, ТВЦ и LifeNews на свою бабушку, которая страдает деменцией и живет в частном пансионате для престарелых. Фабула телесюжетов про Яшина была такая, что он упек бабушку в казенный дом, а сам жирует в ее квартире. Директору пансионата пригрозили закрытием, если он не впустит телекамеры к бабушке Яшина. Смысл всего этого в том, что в Москве скоро выборы мэра. Яшину таким образом намекнули, что выдвигаться не надо.

обвинил московские власти в натравливании телеканалов НТВ, ТВЦ и LifeNews на свою бабушку, которая страдает деменцией и живет в частном пансионате для престарелых. Фабула телесюжетов про Яшина была такая, что он упек бабушку в казенный дом, а сам жирует в ее квартире. Директору пансионата пригрозили закрытием, если он не впустит телекамеры к бабушке Яшина. Смысл всего этого в том, что в Москве скоро выборы мэра. Яшину таким образом намекнули, что выдвигаться не надо. О ядовитом “Новичке” новостей нет, но одноклассник Сергея Скрипаля рассказал “Би-би-си”, что тот писал Путину с просьбой о помиловании и возвращении в Россию. В Кремле сказали, что никакого такого письма не получали. Все, кто еще помнит Березовского, вспомнили, что тот тоже писал Путину и просился в Россию – незадолго до смерти.

рассказал “Би-би-си”, что тот писал Путину с просьбой о помиловании и возвращении в Россию. В Кремле сказали, что никакого такого письма не получали. Все, кто еще помнит Березовского, вспомнили, что тот тоже писал Путину и просился в Россию – незадолго до смерти. Глава федерального штаба Навального Леонид Волков вышел в субботу после 30 суток в спецприемнике, куда его отправили еще до выборов. Сам Навальный призвал к созданию “новой оппозиции”.

Парламентские выборы в Туркменистане прошли замечательно. Явка превысила 91%.

В Беларуси власти впервые разрешили отметить годовщину создания (на этот раз столетнюю) Белорусской народной республики – антибольшевистского государства, просуществовавшего до декабря 1918 года. День Воли в нынешней Беларуси стал неофициальным праздником оппозиции. Несмотря на разрешение праздновать, в воскресенье в Минске задержали более 70 человек. Оппозиционного лидера Николая Статкевича забрали еще до начала акции – он арестован на 10 суток.

В разных городах США в субботу прошли массовые акции в поддержку запрета на свободную продажу оружия, в них приняли участие школьники, выжившие в последней крупной стрельбе во Флориде в феврале этого года.

Во Франции умер от ранений подполковник жандармерии, предложивший себя вместо заложников во время теракта в пятницу в коммуне Треб на юге Франции.

В Германии по запросу Испании задержан бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон – на родине ему грозит до 25 лет тюрьмы. В Барселоне после известия об этом начались акции в поддержку Пучдемона.

Сегодня президент США Дональд Трамп, по данным источников агентства Bloomberg, может объявить о высылке российских дипломатов – в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

Три ссылки сегодня начнем – почему бы и нет – с Литвы:

Разговор Льва Усыскина с историком Ириной Герасимовой о судьбе условно “русских земель” в составе Великого княжества Литовского. А в довесок – любопытный материал об определяющей роли пчел в литовской культуре.

Математика. Более-менее понятное объяснение “Великой теории объединения математики” – программы Ленглендса (канадец Роберт Ленглендс получил в этом году Абелевскую премию, нечто вроде Нобелевской для математиков). Если вы ничего не поймете в этом объяснении, почитайте отрывок из книжки оксфордского профессора математики Маркуса дю Сатой – он уверен, что “нематематического склада ума” не существует.

Фрагмент из книги Натэллы Сперанской “Очерки о возрождении Античности”, в котором она объясняет, что такое миф. А если мифа не хочется, то вот вам байки про лайки (исторические).

Искренне ваши,

Семь-сорок