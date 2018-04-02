Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" был оформлен, как промышленное здание

Сгоревший в Кемерово торговый центр "Зимняя вишня" был оформлен, как четыре промышленных здания. Участок земли под ними числится по документам, как "предназначающийся для производственных нужд". Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию из Росреестра.

Юридически "Зимняя вишня" является заводом. По словам одного из риэторов, который искал арендаторов для помещений торгового центра, в здании было много тупиков. Также в некоторые участки "Зимней вишни" можно было пройти только через улицу.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях. По официальным данным, погибло 64 человека, многие из них дети.

27 марта в десятках городов по всей России прошли митинги памяти жертв трагедии. В Кемерове у здания администрации прошел стихийный митинг. Участники потребовали наказать виновных в случившемся и рассказать о реальном числе погибших. На митинге звучали призывы к отставке губернатора области Амана Тулеева. Сам губернатор к собравшимся на митинг не вышел. Не обратился к ним и находившийся в Кемерове президент России Владимир Путин.

В Москве на неофициальной акции памяти жертв пожара в Кемерове на Пушкинской площади толпа периодически скандировала "Путина в отставку", "Тулеева в отставку", "Россия без Путина", "Кемерово, мы с тобой", "Правду! Правду!" и "Убийцам детей не место в Кремле".