Отказ возбудить уголовное дело по заявлению Оюба Титиева снова отменен

В Чечне заявили о продолжении расследования в отношении полицейских, задержавших главу местного отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюба Титиева. Об этом стало известно на заседании суда по жалобе адвоката правозащитника. Он требовал отменить отказ в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, однако следователь заявил, что это уже сделано. Сторону защиты об этом не уведомили, ход и подробности расследования неизвестны.

​Главу чеченского "Мемориала" задержали 9 января, а позднее арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.