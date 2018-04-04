Россия требует созвать заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля

Россия потребовала созвать 5 апреля заседание Совета безопасности ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом заявил постоянный представитель российской стороны в организации Василий Небензя, сообщает агентство Reuters.

Бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу английского города Солсбери 4 марта. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и считают, что за покушением стоит Россия. По данным следствия, самая высокая концентрация яда была обнаружена на входной двери дома Скрипаля в Солсбери.

В рамках расследования "дела Скрипаля" Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности с Лондоном такие же меры приняли еще более 20 стран и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва причастность к отравлению отрицает. В Министерстве иностранных дел России заявляют, что британские власти неспособны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории.

В ответ Россия объявила о высылке дипломатов 25 стран: США, Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и Черногории. Ожидается, что из России также вышлют дипломатов Грузии. От Великобритании Кремль потребовал уровнять численность сотрудников британских дипмиссий в России и российских в Лондоне.