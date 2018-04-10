РБК: сбор тел погибших в крушении Ан-148 осуществляли не по правилам

Останки погибших в катастрофе Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье были собраны с нарушением правил. Работники ведомств просто складывали многочисленные фрагменты тел в грузовики. Об этом сообщил источник агентства РБК в Следственном комитете России. По словам сотрудника ведомства, работавшие на месте крушения специалисты описывали только крупные останки погибших.

Согласно инструкции все найденные останки, должны были быть описаны и упакованы отдельно. На месте крушения Ан-148 было обнаружено более 12 тысяч фрагментов тел. Из-за допущенных нарушений, будет труднее провести генетическую экспертизу.

Ранее спасатели МЧС начали повторные поиски тел погибших на месте катастрофы самолета Ан-148.

9 апреля дочь одной из жертв катастрофы сообщила, что спустя два месяца на месте крушения находятся останки погибших. Она записала обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье 11 февраля сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, крушение могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков.