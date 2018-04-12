Просившего в Эстонии убежище россиянина осудили за работу на ФСБ

В Эстонии за работу на российские спецслужбы на пять лет осужден псковский тренер по спортивным единоборствам Михаил Петров. Летом прошлого года он просил у эстонского правительства политическое убежище, якобы из-за возможного преследования со стороны ФСБ. Как сообщает издание err.ee, Петров был осужден в октябре 2017, однако документы были обнародованы только сейчас.

Как утверждает полиция безопасности Эстонии, Петров сотрудничал с ФСБ с 1990-х годов. Он передавал информацию о "зданиях, работниках и транспорте эстонских спецслужб".

Михаил Петров покинул Россию летом 2017 года. Он участвовал в антикоррупционном митинге 12 июня, а позже провел антивоенную акцию вместе со своими воспитанниками. Он разрисовал лозунгами, рисунками и призывами к миру с Украиной ограду 76-й десантно-штурмовой дивизии. После этого, по словам Петрова, им заинтересовались в ФСБ, и ему пришлось бежать в Эстонию.