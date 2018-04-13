“Один мужик сказал”, что “очень скоро или совсем не скоро”

Доброе утро!

Президент США Дональд Трамп уточнил в твиттере сроки нанесения ракетного удара по Сирии: “Очень скоро или совсем не скоро”. Город Думу, где 7 апреля было применено химическое оружие, заняли сирийские правительственные войска, после чего туда была введена российская военная полиция.

Президент Франции утверждает, что у него есть доказательства, что власти Сирии использовали химоружие. По данным американских медиа, доказательства есть у властей США. Канцлер Германии заметила, что Сирия, очевидно, не уничтожила, как утверждалось, свои запасы химического оружия, однако добавила, что Германия не станет присоединяться к ударам по Сирии. Британский кабинет министров, напротив, решил реагировать. Союзники продолжают консультации. Россия созывает сегодня новое заседание Совета безопасности ООН. Швеция предлагает отправить в Сирию миссию по разоружению, состоящую из высокопоставленных лиц. Эксперты Организации по запрещению химоружия начнут работу в Сирии в субботу.

Интересное заявление о Сирии сделал уходящий в отставку с поста главы ЦРУ Майк Помпео. В ходе слушаний в Сенате США о своем назначении госсекретарем Помпео сказал, что некоторое время назад назад в Сирии “Россия встретила достойного противника – пара сотен русских были убиты". Ранее американские власти официально не подтверждали, что убитые в результате бомбардировки 7 февраля были россиянами.

Организация по запрещению химоружия согласилась с выводами британского следствия и подтвердила, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Российская Госдума славно потрудилась на ниве регулирования интернета. Окончательно принят внесенный 2 апреля закон о возможности блокировки сайтов, содержащих порочащие сведения, закон о регулировании соцсетей принят в первом чтении. Суд о блокировке мессенджера Telegram состоится сегодня, юристы “Агоры”, представляющие интересы основателя Telegram Павла Дурова, не будут в нем участвовать, чтобы “не легитимировать откровенный фарс”. Если иск Роскомнадзора будет удовлетворен, блокировка произойдет немедленно. Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали иск в ЕСПЧ в связи с грядущей блокировкой Telegram.

В Мосгорсуд, где рассматривалась жалоба на приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, явился глава Роснефти Игорь Сечин (в ходе процесса он проигнорировал четыре повестки). Сечин давал показания в закрытом режиме на протяжении полутора часов. По словам защиты Улюкаева, Сечин частично изменил свои показания: раньше он утверждал, что Улюкаев вымогал у него взятку во время игры на биллиарде в Гоа, а теперь говорит, что это произошло на лестнице после игры и никто, кроме самого Сечина, этого не видел. Приговор Улюкаеву оставили в силе: восемь лет и штраф 130 млн. Отменили только запрет занимать государственные должности после освобождения. Сам Улюкаев охарактеризовал основание для приговора как “один мужик сказал, что слышал, как другой мужик сказал”.

Прочие суды, следствия, задержания:

Сергей Генин, руководивший тушением пожара в “Зимней вишне” в Кемерове, не признал свою вину в халатности. Меру пресечения ему изберут сегодня.

в Кемерове, не признал свою вину в халатности. Меру пресечения ему изберут сегодня. Активистка Алена Попова, много раз выходившая к Госдуме с пикетами против депутата Слуцкого и его домогательств, оштрафована на 20 тысяч рублей. В связи со Слуцким же депутат Поклонская обвинила Фонд борьбы с коррупцией Навального, нашедший у Слуцкого незадекларированный участок на Рублевке, в разглашении персональных данных.

и его домогательств, оштрафована на 20 тысяч рублей. В связи со Слуцким же депутат Поклонская обвинила Фонд борьбы с коррупцией Навального, нашедший у Слуцкого незадекларированный участок на Рублевке, в разглашении персональных данных. Мать одного из арестованных по “пензенскому делу” рассказала, как ее заставили дать интервью НТВ, в котором она должна была рассказать об “экстремистской деятельности” сына.

рассказала, как ее заставили дать интервью НТВ, в котором она должна была рассказать об “экстремистской деятельности” сына. Сопредседателя “Другой России” Александра Аверина задержали при переходе из так называемой ЛНР в Россию. По данным “Другой России”, ему подбросили оружие и теперь держат в полиции в Ростовской области. В полиции говорят, что никакого Аверина у них нет.

В Волоколамске прошли обыски у борцов против мусорного полигона “Ядрово”. В число борцов попала и местная газета “Волоколамская неделя”, освещавшая акции протеста. Новые протестные акции намечены на выходные.

Навальный призвал своих сторонников выйти на улицы 5 мая – перед инаугурацией Путина (она пройдет 7 мая). Митинг, состоявшийся накануне предыдущей инаугурации Путина, стал поводом для “болотного дела”, в рамках которого были осуждены более 30 человек.

Массовые протесты против Виктора Орбана, тоже идущего на четвертый срок, намечены на выходные в Венгрии. Накануне консервативный еженедельник “Фидьелё” опубликовал (венг.) двухстраничный список “наемников Сороса”. В него вошли преподаватели Центральноевропейского университета, члены венгерского Хельсинского комитета, сотрудники Amnesty International и Transparency International, журналисты и бывшие политики. В списке двое покойников – философ Эрнст Геллнер, скончавшийся в 1995 году, и философ науки, бывший ректор ЦЕУ, узник нацистских лагерей Иегуда Элкана. Он умер в 2012 году.

Каннский фестиваль объявил программу. В основном конкурсе – картина “Лето” режиссера Кирилла Серебренникова, уже почти год находящегося под домашним арестом.

Три ссылки начнем двумя злободневными историями:

Здесь рассказывается, как морпех из Владивостока шпионил в “Правом секторе” для ДНР и оказался в российской колонии по доносу куратора из ФСБ, а тут репортаж из Таганрога про отравление таллием (там все непросто).

К дню космонавтики – разговор с популяризатором космонавтики Антоном Первушиным, интервью с физиком о связанных с космосом страхах и трудный тест по истории космонавтики.

И чтобы отвлечься – отрывок из дневника Райнера Марии Рильке, связанный с колонии художников Ворпсведе.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок