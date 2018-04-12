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Активистку оштрафовали за акции против Слуцкого у Госдумы

Алена Попова

Суд в Москве в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей правозащитницу Алену Попову, которая проводит акции с требованием отставки депутата Государственной думы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Попову признали виновной в проведении несанкционированных публичных мероприятий. Активистку несколько раз задерживали за пикеты у здания Госдумы. Каждый раз она приходила с картонной фигурой Слуцкого. Правозащитница также создала сайт "Нет домогательствам!". С его помощью можно направить обращение в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование в отношении парламентария.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата ЛДПР Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила Слуцкого в домогательствах. Сам он все обвинения отвергает. 21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.

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