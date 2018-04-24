Интернет-активисты: Роскомнадзору в борьбе с Telegram помогает Mail.Ru

Роскомнадзору в борьбе с мессенджером Telegram помогает российский IT-холдинг Mail.Ru Group, утверждают интернет-активисты, которые следят за блокировками. По их словам, Mail.ru последние дни "сканирует интернет" и сообщает Роскомнадзору о приватных VPN и прокси-сервисах, связанных с Telegram. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Telegram за отказ его разработчиков передать ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей. В борьбе с мессенджером ведомство заблокировало уже около 18 миллионов IP-адресов крупных американских компаний. В России от этого пострадали сотни онлайн-сервисов и сам Роскомнадзор.

Telegram до сих пор работает. Кроме этого, трафик мессенджера только вырос с момента начала блокировки. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал компании Amazon, Google, Microsoft и Apple поддержать Telegram и позволить его разработчикам сменять IP-адреса без ограничений.

На фоне попыток заблокировать Telegram в России началась кампания мессенджера "ТамТам". Он был создан компанией Mail.ru, связанной с близким к Кремлю миллиардером Алишером Усмановым. Гендиректор холдинга Mail.Ru Group Борис Добродеев ранее заявлял, что "неверно связывать запуск и продвижение "ТамТам" с блокировкой Telegram".