Роскомнадзор отчитался о блокировке VPN-сервисов для доступа в Telegram

Роскомнадзор отчитался о блокировке около 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые позволяли получить доступ к заблокированному на территории России мессенджеру Telegram. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров не исключил, что мессенджер Viber могут заблокировать в России, как и Telegram, если ФСБ не получит доступ к ключам шифрования.

Telegram блокируют в России с 16 апреля по решению суда за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

30 апреля в Москве прошел многотысячный митинг "За свободный интернет". Согласно опросу "Левада-центра", только 31 процент россиян не поддерживает передачу личной переписки в мессенджерах властям по запросу правоохранительных органов.