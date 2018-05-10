Парад, салют, Донбасс

Доброе утро!

Российский День Победы прошел, как ему в последние годы и полагается: военный парад, “Бессмертный полк”, праздничный салют. На военном параде в Москве присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич. “Бессмертный полк” состоялся не только в российских городах, но и в странах Средней Азии и даже в Лондоне.

Во многих городах “Бессмертный полк” не обходится без флагов “Новороссии” и портретов Сталина, в Петербурге среди фотографий погибших в Великой Отечественной войне был замечен фотопортрет донецкого боевика Михаила Толстых (позывной Гиви). Но лучшая карточка была сделана в Донецке.

На Каннском кинофестивале 9 мая состоялась премьера фильма Сергея Лозницы “Донбасс”, герои которого никогда не снимают георгиевских ленточек. Рецензия тут, интервью с режиссером – здесь. В Киеве (тоже в рамках празднования Дня Победы) облили зеленкой главу Россотрудничества и осаждали офис телеканала “Интер”, который часто обвиняют в пророссийской позиции.

Сегодня в Ахене пройдет встреча Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Петра Порошенко – обсуждаться будет, вероятно, ситуация в Донбассе. Встреча как бы в “нормандском формате”, но без Путина, будет уравновешена визитом министра иностранных дел Германии в Москву.

Новый премьер Армении Никол Пашинян съездил в Нагорный Карабах – там 9 мая отмечают не только День Победы, но и день, когда войска, поддерживаемые Арменией, взяли под контроль город Шуша в 1992 году.

Нападение на посольство Латвии в Москве с Днем Победы не связано: посредством дымовых шашек запрещенные российские нацболы протестовали против задержания в Латвии своего соратника Владимира Линдермана, выступавшего на акции против перевода школ на латвийский язык.

“Он нам не царь”, последствия:

В Якутские организатора акции оштрафовали на 30 тысяч рублей, семерых участников на десять, и это не конец.

В Уфе организатора посадили на 30 суток.

Организатор в Костроме, арестованный на 15 суток, объявил голодовку в изоляторе.

Сегодня Мосгорсуд вынесет решение по поводу жалобы бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых на приговор (ему дали восемь лет), а Басманный суд Москвы снова будет рассматривать перевод обвиняемого по делу “Седьмой студии” Алексея Малобродского под домашний арест. Другому обвиняемому по этому делу, сидящему под домашним арестом Кириллу Серебренникову, Минкульт пожелал удачи на Каннском кинофестивале.

В парламенте Ирана в ответ на выход США из ядерного договора с этой страной сожгли американский флаг. Все остальные участники договора (Великобритания, Германия, Франция и Россия) еще раз подтвердили, что будут его придерживаться, Евросоюз объявил о готовности оспаривать американские санкции против торгующих с Ираном европейских компаний через ВТО.

США вводят новые санкции против ряда российских военных структур.

В процессе утверждения нового главы ЦРУ выяснилось, что кандидат на этот пост Джина Хаспел много лет работала в России и хорошо говорит по-русски. Отвечая на вопросы сенаторов, она сказала, что Россия является угрозой для США. Комитет Сената США по разведке обнародовал меморандум о вмешательстве России в выборы: в нем говорится, что Россия вмешивалась, но на результаты выборов не повлияла. А вот зачем связанные с российским миллиардером Вексельбергом компании переводили крупные суммы в фонд адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна сразу после выборов, спецпрокурору Роберту Мюллеру еще предстоит выяснить.

Поездка госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею привела к освобождению трех американцев корейского происхождения, находившихся в заключении в этой стране. Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР, по данным CNN, пройдет в Сингапуре. Трамп пока этого не подтвердил.

Три ссылки начнем для разнообразия с теологии.

“Возможно, так мало людей верит в Бога потому, что они перестали верить в то, что Бог может их любить”. Несколько медитаций американского мистика, монаха-трапписта Томаса Мертона (1915–1968) в переводе на русский.

“Поезда идут, и печи горят”. Разговор Линор Горалик с художником Хаимом Соколом, в котором он рассуждает о необходимости помнить, или – для контраста – красивые рассуждения о печали Рахманинова (который, как выяснилось, теперь самый любимый композитор у завсегдатаев Московской филармонии).

Была ли у Фрейда своя теория эмоций, квалифицированно объясняется в отрывке из книжки Яна Плампера “История эмоций”.

Искренне ваши,

Семь-сорок