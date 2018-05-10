Сотрудникам ФБК угрожали пистолетами в Сочи

В Сочи сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову и Владиславу Здольникову неизвестные угрожали оружием. Активистов просили покинуть город. Об этом они сообщили в своих аккаунтах в твиттер.

По словам Албурова и Здольникова, 6 или 8 человек требовали у них телефоны и угрожали вывезти в лес.

​ Активисты написали заявления в полицию.

​Сторонники российской оппозиции в разных городах уже неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.​