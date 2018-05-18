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В Краснодаре избили координатора "Голоса" Давида Канкию

Давида Канкия, координатора краснодарского "Голоса" встречают после пяти суток ареста

В Краснодаре двое неизвестных напали на координатора движения за права избирателей "Голос" Давида Канкию. Активиста избили и брызнули ему в лицо из перцового баллончика в подъезде его дома.

Сам Канкия считает виновными в нападении сотрудников силовых структур. Знакомые активиста обратились в полицию.

21 марта сразу же после посвященной итогам президентских выборов в Краснодарском крае пресс-конференции полицейские Давида Канкию задержали. Гражданского активиста приговорили к пяти суткам административного ареста за невыполнение законных требований сотрудников полиции.

В начале февраля Давид Канкия уже отсидел такой же срок по той же статье. Его обвинили в неподчинении требованиям сотрудников полиции. Канкия был задержан полицейскими якобы за то, что он отказался предъявить им документы.

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