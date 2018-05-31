Убит понарошку

Доброе утро!

“Убитый” во вторник вечером российский журналист Аркадий Бабченко “воскрес” волею Службы безопасности Украины: его убийство было постановкой, необходимой для предотвращения серии убийств и терактов на территории Украины (организовать которые пытались, по версии СБУ, российские спецслужбы). Живой Бабченко был предъявлен на пресс-конференции сразу после демонстрации видео задержания заказчика убийства.

Сам Бабченко, жизнь которого оценили в 30 тысяч долларов, по-прежнему планирует дожить до 96 лет. Президент Украины обещал предоставить ему и его семье личную охрану.

Реакции:

До “воскрешения” Бабченко Кремль назвал обвинения в причастности к его убийству “верхом цинизма”, после российский МИД охарактеризовал инсценировку как “очередную антироссийскую провокацию”, добавив, что “вопросы жизни и смерти” в Украине – “не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима”.

назвал обвинения в причастности к его убийству “верхом цинизма”, после российский МИД охарактеризовал инсценировку как “очередную антироссийскую провокацию”, добавив, что “вопросы жизни и смерти” в Украине – “не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима”. “Репортеры без границ” тоже возмущены инсценировкой убийства Бабченко. Генсек организации Кристоф Делуар назвал ее новым шагом в информационной войне.

тоже возмущены инсценировкой убийства Бабченко. Генсек организации Кристоф Делуар назвал ее новым шагом в информационной войне. Меж тем подобные инсценировки – рутинная процедура при расследовании заказных убийств. Здесь об этом рассказывает заместитель главреда “Фонтанки” и бывший оперативник Евгений Вышенков.

при расследовании заказных убийств. Здесь об этом рассказывает заместитель главреда “Фонтанки” и бывший оперативник Евгений Вышенков. “Пусть траур станет праздником” – лейтмотив реакций в соцсетях .

. Главная литературная параллель – с Томом Сойером. Она пришла в голову всем, и “Кольта” решила опубликовать некрологи, поступившие в редакцию уже после известия о том, что Бабченко жив.

Еще одна новость, быстро отменившая саму себя, – сообщение о задержании в Испании Билла Браудера, сооснователя фонда Hermitage Capital, инициатора принятия по всему миру “законов Магнитского”, заочно осужденного в России. Его задержали в Мадриде якобы по российскому запросу в Интерпол и через час отпустили. Сам Интерпол категорически отрицает существование международного ордера на арест Браудера.

В России на славу потрудился Совет Федерации: одобрил введение ответных санкций (конкретика которых в законе не определена) и, чтобы не отставать от Конгресса США, пригласил к себе на заседание Марка Цукерберга, а также обнародовал доклад об иностранном вмешательстве в выборы Путина (вмешательство осуществлялось десятью разными способами: Путина порочили, заставляли его ошибаться, пытались расколоть его окружение, много писали о выборах в прессе и продвигали “определенного фигуранта”, незарегистрированного, впрочем, и сейчас отбывающего очередные свои 30 суток).

Исполнительная власть тоже не дремала: в отставку подал очередной губернатор, на сей раз Алтайского края, а Путин назначил двух новых врио глав регионов.

Криминальная хроника.

В России из 9 млрд наличных, изъятых у бывшего замначальника управления "Т" в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко , исчезли 200 млн рублей. Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года, его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании правосудию.

, исчезли 200 млн рублей. Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года, его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании правосудию. В Туркменистане полиция проводит рейды по туалетам в домах и квартирах граждан. Ищут газеты с портретом президента. Если находят, угрожают увольнением и мерами административного воздействия. На свалках ищут уже использованные для подтирки портреты Гурбангулы Бердымухамедова.

полиция проводит рейды по туалетам в домах и квартирах граждан. Ищут газеты с портретом президента. Если находят, угрожают увольнением и мерами административного воздействия. На свалках ищут уже использованные для подтирки портреты Гурбангулы Бердымухамедова. Бельгийская полиция расследует нападение на женщин-полицейских в Льеже как теракт. Ответственность за него взяло на себя “ИГ”. Выяснилось, что накануне нападения на полицейских преступник (застреленный на месте) убил человека, с которым до этого сидел в тюрьме.

полиция расследует нападение на женщин-полицейских в Льеже как теракт. Ответственность за него взяло на себя “ИГ”. Выяснилось, что накануне нападения на полицейских преступник (застреленный на месте) убил человека, с которым до этого сидел в тюрьме. В Германии неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда. Двое ранены, один из них – в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция.

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Искренне ваши,

Семь-сорок

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