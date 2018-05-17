Роскомнадзор заблокировал более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp

Роскомнадзор заблокировал 329 IP-адресов, принадлежащих мессенджеру WhatsApp. К части из них доступ был ограничен по решению Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает издание "Медуза".

Адреса были внесены в реестр запрещенных сайтов по тому же решению, по которому был ограничен доступ к миллионам IP-адресов популярных ресурсов, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. Позднее IP-адреса WhatsApp разблокировали.

С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

Акции в поддержку мессенджера и его создателей прошли Москве, Петербурге и других городах России.