Роскомнадзор заблокировал более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp

Роскомнадзор заблокировал 329 IP-адресов, принадлежащих мессенджеру WhatsApp. К части из них доступ был ограничен по решению Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает издание "Медуза".
Адреса были внесены в реестр запрещенных сайтов по тому же решению, по которому был ограничен доступ к миллионам IP-адресов популярных ресурсов, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. Позднее IP-адреса WhatsApp разблокировали.
С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.
Акции в поддержку мессенджера и его создателей прошли Москве, Петербурге и других городах России.
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