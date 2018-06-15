Сожжение красных трусов

Доброе утро!

Незадолго до начала Чемпионата мира по футболу в России Европарламент, которому так и не удалось согласовать резолюцию о бойкоте, принял резолюцию с требованием освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, 33-й день голодающего в российской колонии. Сегодня Сенцова должен посетить его адвокат. О разных случаях политических голодовок рассказано тут, здесь о собственном опыте голодовок в лагерях и тюрьмах пишет советский диссидент Сергей Григорьянц. Прочие же новости такие:

Российское правительство объявило о планах поднять пенсионный возраст и НДС.

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву.

Московские спецприемники к Чемпионату мира уютно обустроили, идут задержания и аресты активистов, футбольные мероприятия охраняют казаки, воевавшие в Донбассе и Сирии.

Прокурор Нью-Йорка подала в суд на Trump Foundation.

Умер Станислав Говорухин.

Президенты жгут

Президент Чехии Милош Земан создавал прессу во двор Пражского Града и под камеры сжег гигантские красные трусы, которые осенью 2015 года чешская арт-группа Ztohoven повесила над его резиденцией вместо государственного флага, выразив тем самым свое отношение к его политике. Суд художников оправдал, Земан перед сожжением трусов назвал художников-акционистов “психами”.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News объяснил телезрителям, почему Россию следует вернуть в “большую семерку”: "Сделай одолжение – уйди из Сирии. Сделай одолжение – уйди из Украины, вас там не должно быть". И, скорее всего, у нас были бы хорошие отношения". По данным источника Buzzfeed, в ходе саммита “большой семерки” Трамп объяснил главам крупнейших промышленных держав, почему Крым – российский: потому что там все говорят по-русски. Дело происходило в Квебеке, где все говорят по-французски. (Белый дом отказался комментировать это сообщение).

Пенсии не будет

Правительство России объявило о планах поднять налог на добавленную стоимость с 18 до 20% (раньше его только снижали) и поднять пенсионный возраст. Тут подробно объясняется, почему и насколько все плохо с пенсиями (не только в России). А чтобы отвлечься, можно изучать рейтинг самых богатых жен российских чиновников.

Оле-оле-оле

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 дней в спецприемнике и рассказал, что место заключения хорошо подготовили к приему иностранных болельщиков: сделали ремонт, поставили унитазы, ввели усиленное питание, пригласили стажерками студенток иняза, повесили в камерах телевизоры, а на выходе выдают сувениры с символикой Чемпионата. (Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, правда, считает, что Навальный пошутил).

Если же это не шутка, то остается только радоваться, потому что за последние сутки в городах, где проходит Чемпионат, были задержаны или арестованы:

Известный британский активист Питер Тэтчелл – он попытался провести одиночный пикет против преследования геев в Чечне у Исторического музея в Москве (через некоторое время его отпустили);

Защитник прав животных Юрий Корецких (он просто шел по улице в Москве);

Активист “Открытой России” Петра Трофимова – его на 30 дней отправили в психушку в Петербурге;

Активиста Котова, задержанного 12 июня за плакат с призывом к бойкоту ЧМ, посадили на 15 суток.

В Reuters выяснили, что мероприятия Чемпионата охраняют казаки, ранее воевавшие в Донбассе и Сирии, но ФИФА это не смутило. Уже во время первого матча спасатели начали эвакуацию МГУ. Впрочем, иностранным болельщикам в Москве нравится, а калининградцам нравится опора ЛЭП в виде волка Забиваки.

Нефутбольные суды и аресты

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе карельского “Мемориала” Юрию Дмитриеву по делу о детской порнографии. Дело краеведа, историка сталинских репрессий вернется в суд первой инстанции, и все опять пойдет по кругу. Дмитриев находится под подпиской о невыезде.

по делу о детской порнографии. Дело краеведа, историка сталинских репрессий вернется в суд первой инстанции, и все опять пойдет по кругу. Дмитриев находится под подпиской о невыезде. Суд арестовал на два месяца главу Серпуховского района Московской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сам он называет дело “полной заказухой по беспределу”.

Московской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сам он называет дело “полной заказухой по беспределу”. Мосгорсуд поддержал решение о блокировке Telegram .

. “Газпром” утверждает, что добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по иску “Нафтогаза” Украины.

по иску “Нафтогаза” Украины. В Венгрии по делу о гибели 71 беженца на 25 лет тюрьмы осудили четырех человек (беженцы задохнулись летом 2015 года в закрытом фургоне, брошенном на жаре на обочине шоссе в Австрии).

на 25 лет тюрьмы осудили четырех человек (беженцы задохнулись летом 2015 года в закрытом фургоне, брошенном на жаре на обочине шоссе в Австрии). Прокурор подала иск к Trump Foundation за нарушение закона о благотворительных организациях. Ответчиками выступают, помимо самого фонда, президент США и трое его детей.

В ссылках сегодня – смерть, старость, изгойство

Умер Станислав Говорухин. Воспоминания и рассуждения о его самой яркой роли (Крымова в “Ассе”) и взвешенный некролог Антона Долина. Тем, кто продолжает думать о другой смерти, Киры Муратовой, – интересный рассказ о неизвестных подробностях ее биографии.

“Большинству людей было двадцать или меньше лет, когда они впервые услышали музыку, которую решили слушать всю оставшуюся жизнь”. Эссе приматолога и нейробиолога Роберта Сапольски о том, почему с возрастом нас начинает пугать все новое.

Очерк Максима Крота о судьбе националиста Сергея Шарапова (1855–1911), имевшем особое представление о национально-территориальном устройстве России и о том, как должны взаимодействовать окраины и центр (за что он и был заклеймен как изменник).

Искренне Ваши,

Семь Сорок