Шатровского отправят в колонию до вступления приговора в силу

Строителя из Костромы Вячеслава Шатровского, осужденного за нападение на полицейского на акции 5 ноября, отправят в колонию до вступления приговора в силу. Об этом сообщает проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на слова адвоката Константина Маркина.

Юрист подал заявление в суд, чтобы Шатровского не этапировали раньше положенного срока. Маркин отмечает, что если это произойдёт, то будет нарушена презумпция невиновности, Конституция России и Конвенция о правах человека.

Шатровский был задержан 5 ноября 2017 года на Пушкинской площади в Москве. При проверке документов он якобы несколько раз ударил полицейского по голове. При этом сам Шатровский во время задержания получил открытую черепно-мозговую травму.​ Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

5 ноября в нескольких городах России по подозрению в подготовке "революции" были задержаны около 500 человек. В их числе случайные прохожие, подростки, журналисты и участники чтений Адама Смита. Возбуждено уголовное дело о "призывах к массовым беспорядкам и терроризму".