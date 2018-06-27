Российские пользователи социальных сетей обсуждают "рассказ сотрудника Роскомнадзора", опубликованный 26 июня изданием The Village. Анонимный представитель ведомства делится с читателями спецификой своей работы и рассказывает об атмосфере, царящей в стенах РКН. Он отвергает обвинения в "некомпетентности" сотрудников Роскомнадзора, говорит, что РКН – лишь "орган исполнительной власти, не принимающий самостоятельных решений о блокировке" и утверждает, что ведомство всегда "пытается начать диалог" с владельцами сайтов перед тем, как их блокировать. В наборе этих нарративов комментаторы увидели попытку самого ведомства улучшить свою репутацию под видом "анонимного интервью".

В опубликованном монологе работники Роскомнадзора предстают обычными представителями московской молодежи. Как отмечает главный герой материала The Village, средний возраст сотрудников – 30-35 лет, они ходят в модные московские бары, не ставят своей целью "заблокировать весь интернет" и всего лишь выполняют приказы начальства, получая за это "среднюю для госслужащего зарплату" и работая на "старых компьютерах". По словам анонимного собеседника издания, люди, которые защищают Telegram в его споре с Роскомнадзором, "противоречат здравому смыслу", поскольку мессенджер "не исполняет закон".

У многих читателей подлинность личности автора рассказа вызвала сомнения. В монологе есть множество фактических ошибок, на которые указывают в тексте даже сами редакторы The Village: например, в словах о том, что в России "никто не наказывает людей за то, что они постят ссылки" или о том, что блокировка интернет-рации Zello принесла успех и приложение "потихоньку перестало работать".

Самой смешной сетевые комментаторы сочли фразу о том, что разъем для наушников у компьютера сотрудника РКН находится "в задней стенке процессора" (очевидно, речь идет о задней части системного блока – никаких "задних стенок" у процессора, маленького чипа на материнской плате, попросту нет). В Роскомнадзоре уже обиделись:

В монологе сотрудника РКН отдельно упоминаются российские IT-специалисты, авторы популярных телеграм-каналов о кибербезопасности Александр Литреев и Владислав Здольников. Автор текста называет их "хайпожорами" и непрофессионалами, которые "вещают страшные сказки" и "ставят все с ног на голову". Литреев и Здольников известны своей борьбой за свободу интернета в России и попытками привлечь Роскомнадзор к ответственности за незаконную блокировку сайтов. В 2016 году, когда в результате неуклюжих действий РКН любой человек в России получил возможность заблокировать практически любой сайт, Литреев и Здольников потребовали от Следственного комитета и прокуратуры проверить законность действий ведомства. Кроме того, они разработали собственные VPN-сервисы и прокси-серверы для обхода блокировок сайтов и Telegram, а до этого – приложение "Красная кнопка" для задержанных на митингах.

"Интервью сотрудника РКН" многие пользователи социальных сетей сочли фальшивкой, написанной в самом Роскомнадзоре для улучшения имиджа этой структуры. Такого же мнения придерживается и Александр Литреев, согласившийся подробнее прокомментировать Радио Свобода содержание опубликованного The Village текста и поделиться своим мнением о будущем Роскомнадзора, его руководителя Александра Жарова и о перспективах дальнейшего усиления цензуры в российском интернете:

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– Как вы думаете, настоящее ли это "интервью"? Многим оно показалось инсценировкой, сделанной самим Роскомнадзором или по его заказу.

– Общественное мнение склоняется к тому, что это, скорее всего, не настоящее интервью. Я допускаю два варианта, и оба варианта находят определенную поддержку в интернет-сообществе. Первый вариант - Роскомнадзор заказал это как очередную нелепую пиар-кампанию, попытку отмыть свою репутацию, которой, в принципе, нет. Либо это от начала до конца полностью выдуманный материал, попытка сайта The Village просто хайпануть. Все, что сказано в интервью, от начала и до конца полная ложь, ни грамма правды там нет.

– Можете привести конкретные примеры?

– Например, в интервью говорится о том, что сотрудники Роскомнадзора постоянно пытаются идти на контакт с различными владельцами интернет ресурсов. Приводится в пример то, что произошло с Википедией, когда они принесли им там торт на их вечеринку. Роскомнадзор преподносит это как попытки постоянного контакта, говорит, что идет постоянное общение, но по факту на этой одной встрече все и закончилось.

В действительности никакого общения, никакой коммуникации, никакой связи с интернет-сообществом, с владельцами интернет-ресурсов у Роскомнадзора нет. В статье The Village все представляется так, будто сотрудники Роскомнадзора вполне компетентны и просто оказываются "крайними", выполняя волю руководства. По факту, из интервью ясно следует, что ни о какой компетентности сотрудников речи быть не может. Вы, может, видели там замечательный термин "задняя стенка процессора" – мы с коллегами просто выпали [в осадок] от этого!

– Если представить себе, что этот текст вышел из недр самого Роскомнадзора, что они хотели донести до с его помощью до читателей?

"Александр Жаров – это а) лжец, б) некомпетентный человек"

– Давайте посмотрим на основные посылы в этом тексте. Например, мне очень мне нравится параграф про Александра Жарова. Там говорится про то, что Александр Жаров – это стратег, что он и его заместители – это очень серьезные люди. Я вас уверяю, если мы поинтересуемся у любого серьезного представителя IT-сообщества, который хоть немного смыслит в интернете и интернет-коммуникациях, то он скажет: Александр Жаров – это а) лжец, б) некомпетентный человек, который, в принципе, очень далек от того, чем он, по идее, должен заниматься. По образованию Александр Жаров врач-реаниматолог, а не человек, который специализируется на интернете, телекоммуникациях или чем-то подобном. Это уже наталкивает на мысль, что, видимо, интервью было сделано не просто так. Даже сотрудники Роскомнадзора просто не могут не понимать некомпетентности вышестоящего руководства. Это просто невозможно.

То, как это подается в интервью – что высшее руководство принимает какие-то важные стратегические, серьезные решения – это полный абсурд! Ни о какой стратегии здесь в принципе речи быть не может. Мы можем посмотреть на ту же блокировку Telegram, например: никакой стратегией тут в принципе не пахнет. Блокировка Telegram просто окончательно и полностью провалилась, и нельзя сказать, что для ее осуществления была выработана какая-то определенная стратегия или методология. В интервью описывается также история с блокировкой рации Zello, но эта блокировка тоже закончилось провалом – Zello абсолютно спокойно можно скачать сейчас в App Store и Google Play, просто сменив в настройках магазина страну с России на США. Zello успешно обходит блокировки и Роскомнадзор никак с этим справиться не может.

Роскомнадзор бесконечно блокирует различные интернет-ресурсы и IP-адреса под предлогом очень резинового постановления Генпрокуратуры, что абсолютно незаконно. Они пытаются этими действиями ограничить работу Zello и Telegram, но ничего дельного из этого не получается. В интервью говорится про то, что в Роскомнадзоре все действуют строго по закону, что этот персонаж, который якобы дает интервью, работает в отделе по работе с обращениями граждан, проверяет их и на каждое обращение должен отвечать серьезно, на 3-4 страницах, со ссылками на нормативно-правовые акты. Как человек, который обращался в Роскомнадзор не единожды, могу сказать, что либо этот человек не выполняет свою работу надлежащим образом, либо все это опять ложь: я неоднократно обращался к ним по фактам незаконной блокировки мои личных интернет-ресурсов и на каждый мой официальный запрос я получал отписки на одном листе А4: "вы обратились не по адресу, заблокировано по решению Генпрокуратуры, сделать ничего не можем". Какой-то попытки пойти на контакт, как это описывается в интервью, не было. Более того, когда вся эта тема с блокировками Роскомнадзора только-только начиналась, речь шла про такой алгоритм работы: сначала Роскомнадзор обращается [к владельцу сайта] и предупреждает, что есть материал, который нужно удалить. Проходит какое-то количество дней, и Роскомнадзор обращается уже к хостеру, чтобы он удалил. Если ни хостер, ни владелец сайта ничего не удаляют, только тогда сайт блокируется. Как сейчас все происходит по факту? Никто никуда не обращается, никто никому ничего не говорит, сайт просто сразу блокируют. Если смотреть на интервью, где сказано, что сотрудники Роскомназора "всегда открыты к диалогу и идут навстречу", это наглая и лицемерная ложь.

​– В этом интервью вы удостоились отдельного упоминания и были названы "хайпожором", который "вещает страшные сказки своим читателям" и "наживается на блокировках". Из текста можно предположить, что речь идет о неких платных прокси-серверах для обхода блокировок, один из которых был создан вами. Что вы можете ответить на эти обвинения?

– Это очередная попытка пиарщиков РКН, или не знаю, кого еще, отмыть свою репутацию, спустить все на каких-то деятелей, которые борются против действий Роскомнадзора. Во-первых, я никак не наживаюсь на том, что я делаю. Если вы посмотрите, наши прокси-сервисы для обхода блокировки Telegram, мой и Владислава Здольникова, абсолютно бесплатны. Мы не берем ни копейки с пользователей за их использование, никак на этом не наживаемся, это исключительно добровольная инициатива. Никакой коммерческой выгоды мы с этого не имеем.

Что касается "хайпожоров", это еще спорный вопрос, кто из нас хайпожор – Роскомнадзор или мы с Владиславом. Все, что делаем мы с Владиславом Здольниковым – описываем реальные факты того, что происходит из-за некомпетентности сотрудников Роскомнадзора. Летом 2017 года было самое "жаркое" время за все существование Роскомнадзора, когда люди максимально использовали уязвимость системы блокировки сайтов. Любой пользователь сети мог купить домен, находящийся в реестре [запрещенных сайтов], но при этом уже свободный для регистрации. Любой мог купить такое домен и внести в DNS-записи любые IP-адреса других сайтов, в результате чего эти сайты оказывались заблокированными у большинства пользователей российского сегмента интернета. Это реальный факт. Мы наблюдали с вами, что происходило из-за этой уязвимости, мы наблюдали заблокированный Google в течение нескольких часов на территории России, мы наблюдали сбои крупнейших интернет-ресурсов. Сейчас из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram мы наблюдаем проблемы с игровым сервисом Battle.net. Компания Blizzard, которая им владеет, уже официально заявила, что проблема находится за пределами их инфраструктуры и никак от них не зависит, поэтому решить они ее никак не могут и предлагают игрокам, которые играют в их игры, обращаться к своим интернет-провайдерам для решения такой проблемы. Объяснением того, что для решения этих проблем нужно обращаться к провайдеру, могут служить только действия Роскомнадзора, никаких других вариантов в принципе быть не может.

Мы помним проблемы с банками – со Сбербанком, с ВТБ, Банком России, - когда из-за блокировок Роскомнадзора пострадал банковский сектор. Таких примеров можно приводить очень много, все факты имеют реальные подтверждения и задокументированы, Роскомнадзор просто пытается как-то облагородить себя, что ли. Не знаю, как можно еще это объяснить. Что касается обвинений в том, что мы пишем какие-то некомпетентные вещи, которые не соответствуют действительности и притянуты за уши, я ничего от себя не придумываю, я пишу то, что вижу, о том, что есть на самом деле, и Владислав, я думаю, делает абсолютно так же. Если вы посмотрите на то, что пишут другие представители индустрии, другие люди, которые занимаются на каких-то волонтерских основаниях борьбой с Роскомнадзором, вы увидите то же самое. Например Фил Кулин, известный также как Эшер, тоже очень ясно и технически грамотно описывает все то, что делает Роскомнадзор, ловит их на лжи буквально каждую неделю. Роскомнадзор уже фактически отрицает очевидное, отрицает то, что очень легко можно опровергнуть. Например, они отрицали, что в выгрузке (списке подлежащих блокировке сайтов, – прим. РС) находился какой-то интернет-ресурс, а потом Филипп Кулин показал файл, подписанный цифровой подписью Роскомнадзора, и там был адрес этого сайта. Примеров, как Роскомнадзор нагло лжет, можно приводить очень много.

​– Летом 2017 года вы даже подавали заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников Роскомнадзора к ответственности за ту "дыру" в механизме блокировки сайтов. Ваше заявление было рассмотрено?

– Да, мы с Владиславом сделали это вместе, подавали заявление в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Нам отвечали, проводили проверку по этим фактам. Закончилось все тем, насколько я помню, что Генпрокуратура не нашла нарушений в деятельности Роскомнадзора, а Следственный комитет вообще отказался рассматривать жалобу. После этого Роскомнадзор предпринял какие-то дополнительные действия по урегулированию этой проблемы, выпустил рекомендации к блокировке, потом появлялись какие-то "белые списки сайтов", которые предписывали провайдерам ни под каким предлогом не блокировать определенный список ресурсов. Туда включили, например, сайт президента России kremlin.ru, потому что это первый, наверное, сайт, который был заблокирован из-за этой уязвимости. На этом история утихла, но на самом деле, сейчас эта проблема продолжает существовать, ее до сих пор никто не решил.

– Недавно Герман Клименко, с личностью которого связывали многие драконовские меры по интернет-регулированию в России, лишился должности советника президента по программам развития интернета, а глава Роскомнадзора Жаров, которому многие тоже прочили отставку, сохранил должность - несмотря на то, что блокировка Telegram, как вы говорите, практически провалилась. С чем связана такая его живучесть на своем посту?

"Жаров явно метит в министры связи"

​– На самом деле, это очень хороший вопрос, потому что уже абсолютно все компетентные люди в индустрии говорят, что репутация Александра Жарова в их глазах просто ниже плинтуса. Я искренне не понимаю, что этот человек до сих пор делает на своем посту, почему он до сих пор не был отстранен от своей должности. Хотя бы из элементарной логики сохранения имиджа руководства страны. Например, тот же Владимир Путин мог бы заработать лишние политические очки на отстранении Александра Жарова от должности как некомпетентного человека. Но этого не происходит. Почему – остается только догадываться. По-моему, Александр Жаров явно метит в министры связи и хочет занять место Николая Никифорова, который сейчас уступает ему по медийному весу.

– Сможет ли такой Роскомнадзор не мытьем, так катаньем добиться прекращения работы Telegram? Или все эти попытки обречены на провал независимо от того, сколько времени и усилий на них будет потрачено государством?

– Второй вариант, абсолютно точно. Я уверен, что никакие попытки цензурировать интернет и ограничивать его на территории России не увенчаются успехом с текущим руководящим составом Роскомнадзора и страны. Чтобы заниматься цензурой в интернете, нужно быть, как минимум, компетентными людьми в вопросах телекоммуникаций, понимать, как работает интернет, что он из себя представляет, но таких людей у нас пока ни в руководстве страны, ни в руководстве Роскомнадзора нет.

Более того, есть опыт блокировок интернет-ресурсов в других странах мира, и ни в одной стране мира никогда не было 100% успеха в блокировке интернета. Можно назвать разве что Северную Корею, потому что там интернета в принципе нет. Мы помним, как в Пакистане пытались заблокировать YouTube и это не увенчалось успехом. Мы видим, как сейчас в Иране пытаются блокировать Telegram, и все равно блокировки обходятся и все им пользуются. Также и в России пользователи всегда будут находить способы обходить блокировки и получать информацию, доступ к которой пытается ограничить государство. В принципе, успешная цензура в интернете невозможна вообще.

– Китайский пример вы не считаете успешным?

– Нет. Я учился в Финляндии, у меня было несколько одногруппников из Китая, с их слов, они так же спокойно используют VPN-сервисы, прокси, обходят блокировки и получают доступ к тем же заблокированным на территории Китая Фейсбуку или Гуглу, например. Никаких трудностей с этим у них нет.

– Вы открыли не только свой собственный прокси-сервер для обхода блокировки Telegram, но и собственный VPN для обхода других блокировок. Новый российский закон это напрямую запрещает. У вас были из-за этого проблемы?

– Нет. Более того, если мне поступят какие-то требования от Роскомнадзора, ФСБ или других государственных органов, мы будем их игнорировать. Юридически VPN и прокси-серверы принадлежат моей эстонской компании Vee Security, она зарегистрирована за пределами российской юрисдикции и выполнять российские законы мы не обязаны.