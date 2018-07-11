В НАТО напряглись. Болотники заплатят за дубинки

Доброе утро!

Российская Дума приняла в первом чтении закон об отмене роуминга в пределах страны. Если и когда его окончательно отменят, обязательно позвоните своим далеким друзьям и родственникам и порекомендуйте им подписаться на 7:40. Прочие же новости такие:

В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит НАТО, который совсем не обязательно будет успешным.

В Таиланде всех блокированных в пещере детей и их тренера вывели наружу.

Британец, отравившийся “Новичком” близ Солсбери, пришел в сознание.

С фигурантов “болотного дела” требуют возмещения стоимости полицейских дубинок.

В высших эшелонах российской власти озабочены последствиями проведения пенсионной реформы. “Единая Россия” собирается требовать от правительства послаблений.

Трамп в Европе

Дональд Трамп с женой прибыли в Брюссель, где сегодня открывается двухдневный саммит НАТО. В аэропорту их встречала (фр.) глава службы протокола министерства иностранных дел Бельгии, потому что все остальное руководство страны было на футболе: премьер Бельгии смотрел матч своей команды с французской сборной в родной деревне Эдена Азара, а министр иностранных дел и королевская чета присутствовали на матче в Петербурге.

Еще до вылета Трамп обвинил в твиттере другие страны НАТО, что они не тратят на оборону положенные 2% и не вносят свои выплаты вовремя. В ответ глава Евросовета Дональд Туск посоветовал Трампу беречь союзников и отметил, что Европа тратит на оборону больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай. Генеральный секретарь НАТО заверил, что расходы альянса в 2018 году увеличатся.

Из Брюсселя Трамп отправится с визитом в Великобританию, после чего полетит встречаться с Путиным в Хельсинки. Перед отъездом из США он отметил, что встреча с Путиным может оказаться самой легкой частью его поездки. Этого-то и опасаются в НАТО.

Хорошие новости

В Таиланде спасли всех блокированных в затопленной пещере детей и их тренера. Краткие сведения о детях тут, все, что известно об их наставнике, изложено здесь.

спасли всех блокированных в затопленной пещере детей и их тренера. Краткие сведения о детях тут, все, что известно об их наставнике, изложено здесь. Британец Чарли Роули, отравленный “Новичком” 30 июня близ Солсбери, пришел в сознание, однако его состояние по-прежнему крайне тяжелое.

Чужие деньги

Виктория Скрипаль , племянница другой жертвы нервно-паралитического газа, Сергея Скрипаля, как выяснили журналисты “Би-би-си”, которым она давала интервью на прошлой неделе, получает 115 тысяч рублей в месяц, числясь экономистом в связанной с Первым каналом компании. Такое “трудоустройство” является формой оплаты ее появлений в эфирах.

, племянница другой жертвы нервно-паралитического газа, Сергея Скрипаля, как выяснили журналисты “Би-би-си”, которым она давала интервью на прошлой неделе, получает 115 тысяч рублей в месяц, числясь экономистом в связанной с Первым каналом компании. Такое “трудоустройство” является формой оплаты ее появлений в эфирах. Британская Guardian обнаружила, что бывший глава администрации президента России Александр Волошин владеет долей в американской компании American Ethane, недавно подписавшей крупный контракт с Китаем в присутствии Трампа и председателя КНР. На первый взгляд ничего противозаконного в этом нет, но компания сама по себе интересная.

владеет долей в американской компании American Ethane, недавно подписавшей крупный контракт с Китаем в присутствии Трампа и председателя КНР. На первый взгляд ничего противозаконного в этом нет, но компания сама по себе интересная. Из России, по данным Центробанка, значительно вырос отток капитала . Здесь эту тенденцию комментируют экономисты.

. Здесь эту тенденцию комментируют экономисты. Игорь Холманских, несколько лет проработавший представителем Путина в Уральском федеральном округе в награду за то, что в декабре 2011 года пообещал Путину в ходе прямой линии помощь в разгоне митингов, теперь возглавил совет директоров родного Уралвагонзавода. А еще говорят, что социальные лифты не работают.

Штрафы, дубинки, прессинг

Одну из Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве, чтобы привести в суд. Который оштрафовал ее на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, к которым ее ране приговорили по результатам двух акций на Лубянке: “С днем рождения, палачи!” в День чекиста и запуска бумажных самолетиков в рамках общероссийского протеста против блокировки Telegram.

задержали в Москве, чтобы привести в суд. Который оштрафовал ее на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, к которым ее ране приговорили по результатам двух акций на Лубянке: “С днем рождения, палачи!” в День чекиста и запуска бумажных самолетиков в рамках общероссийского протеста против блокировки Telegram. В Кемерове местный активист получил 160 часов обязательных работ за призыв в интернете к митингу против Амана Тулеева, который в итоге не состоялся.

Нескольким фигурантам “болотного дела” предъявлен иск о возмещении стоимости дубинок и раций, утраченных полицейскими при разгоне митинга на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года.

предъявлен иск о возмещении стоимости дубинок и раций, утраченных полицейскими при разгоне митинга на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Исполнителей избиения в 2010 году журналиста Олега Кашина посадили – но по другому делу (о похищении человека, которого они сами называют заказчиком нападения).

посадили – но по другому делу (о похищении человека, которого они сами называют заказчиком нападения). Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный после массовых акций протеста против подмосковных свалок , утверждает, что его прессуют в СИЗО, и связывает это со своим намерением идти на местные выборы в сентябре.

, утверждает, что его прессуют в СИЗО, и связывает это со своим намерением идти на местные выборы в сентябре. Во Владивостоке полиция продолжает преследовать волонтеров местного штаба Навального – на этот раз уже за митинг против грядущей пенсионной реформы.

Разговоры в пользу пенсии

Сегодня пенсионную реформу будут обсуждать “в контексте прав человека” (не шутка) на специальном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Накануне спикер Госдумы Володин раскритиковал российские регионы за желание дистанцироваться от реформы, после чего министр труда сказал прямо противоположное. Здесь – попытка разобраться, как на самом деле. Руководство фракции “Единой России” в Госдуме будет встречаться с правительством и обсуждать смягчение реформы.

Из сегодняшних ссылок станет наконец ясно, за что следует уважать человека (в идеале – любого)

Но сначала наука. Материал к столетию рекордного охлаждения жидкого гелия Хейке Камерлингом-Оннесом, положившего начало исследованиям сверхтекучести и сверхпроводимости. Или доходчивые объяснения Роберта Сапольски работе лимбической системы и о быстрой реакции тела на эмоции.

Занимательный рассказ о народе селькупов и томском школьнике, который возрождает их язык. Или (почти столь же экзотично) небольшое эссе о мастере “междисциплинарного” перформанса Мередит Монк.

И наконец очень внятное эссе израильского философа Авишая Маргалита о человеческом достоинстве и проблемах обоснования моральной необходимости уважать всех и каждого.

Искренне Ваши,

Семь Сорок