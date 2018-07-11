Трамп: Германия является пленницей России

Германия является пленницей России из-за проблемы нефти и газа, заявил президент США Дональд Трамп в Брюсселе перед началом встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Я думаю, что НАТО должно рассмотреть этот вопрос", – заявил президент США.

Трамп заявил: "Как вы можете быть вместе, когда одна страна получает свою энергию из страны, против которой вы хотите защититься?.. Они просто делают Россию богаче". Затем Трамп сказал Столтенбергу: "Германия, насколько мне известно, является заложницей России, потому что она получает большую часть своей энергии из России" – и попросил Столтенберга "объяснить это".

Столтенберг ответил, что "иногда бывают разногласия и разные взгляды", и отметил, что "несмотря на разногласия" НАТО собирается объединиться "для защиты и защиты друг друга".

Трамп напомнил, что "бывший канцлер Германии является главой трубопроводной компании, поставляющей газ... Вы ответьте мне, это уместно? Я жаловался на это с того момента, как я сюда попал", – заявил Трамп.

Трамп призвал НАТО рассмотреть вопрос о "Северном потоке-2" - проекте, который будет поставлять газ из России в на север-восточное Балтийское побережье Германии, минуя такие страны, как Польша и Украина, и удвоит количество газа, которое Россия может отправить непосредственно в Германию. Вашингтон и некоторые страны Европейского союза выступают против этого проекта, предупреждая, что он может дать Москве больше рычагов влияния на Западную Европу.

"Германия полностью контролируется Россией", – сказал Трамп, поскольку получает от 60 до 70 процентов своей энергии из России по новому трубопроводу. "Вы говорите мне, уместно ли это, потому что я думаю, что это не так", – подчеркнул американский президент.

"Это очень плохо для НАТО... Думаю, нам нужно поговорить с Германией об этом", – сказал Трамп. "Что касается расходов на оборону, Германия просто платит чуть более 1 процента", – заметил Трамп.

"Это продолжается уже несколько десятилетий, это происходило и раньше, но другие президенты никогда ничего не делали, потому что я не думаю, что они понимали или просто не хотели участвовать. Но я должен поднять этот вопрос, потому что считаю, что это очень несправедливо по отношению к нашей стране, это очень несправедливо по отношению к нашему налогоплательщику", – заявил Дональд Трамп.

Президент США совершает европейское турне, в ходе которого он встретится с главами государств НАТО и 16 июля в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.