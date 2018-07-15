Доброе утро!

В минувшие выходные некоторые москвичи думали, что нашли альтернативу футболу: можно было пойти в летний кинотеатр Garage Screen и посмотреть фильм Сергея Лозницы “Донбасс” (приз за режиссуру в каннском конкурсе “Особый взгляд”). Перед показом выяснилось, что альтернативы не было – музей современного искусства “Гараж” отменил сеансы (по слухам, после предупреждения от Минкульта о незаконности демонстрации фильмов, не имеющих прокатного удостоверения). Так что все поголовно смотрели футбол.

Чемпионом мира по футболу стала Франция, серебро и бронза – у Хорватии и Бельгии.

Pussy Riot провели во время финального матча акцию памяти Дмитрия Александровича Пригова.

В Волгограде ливень смыл склон стадиона, построенного к чемпионату. Ущерб пока не оценили.

Дональд Трамп прибыл в Хельсинки, где сегодня пройдет его встреча с Путиным. В преддверии встречи он дал несколько интервью, из которых следует, что больших результатов он не ждет.

В Хельсинки прошел многотысячный марш протеста против политики российского и американского президентов.

“Один из лучших в истории”

Так охарактеризовал завершившийся вчера в России чемпионат мира по футболу президент США (в твиттере, конечно). Чемпионат выиграла Франция, серебро – у Хорватии, бронзу завоевали бельгийцы. Сразу после матча начался дождь – тут-то и выяснилось, кто на стадионе самый главный.

Мощный ливень прошел и в Волгограде, где в июне состоялись четыре матча чемпионата. Построенный к мировому первенству стадион “Волгоград Арена” не выдержал: водой смыло его склоны.

Во время финального матча в Москве четверо участников Pussy Riot провели акцию “Милиционер вступает в игру”, посвященную памяти Дмитрия Александровича Пригова. Они выбежали на стадион в милицейской форме и были довольно быстро задержаны. С точки зрения документации акция удалась, ее увидели сотни миллионов телезрителей. На появившемся в сети видео допроса акционистов (докрутите до конца) российский полицейский сожалеет, что “сейчас не 37-й год”. Приговский “Апофеоз милицанера” читайте тут.

В Петербурге на пять суток арестован активист, стоявший в одиночном пикете с карикатурой на чемпионат мира.

Гольф в Шотландии

Президент США Дональд Трамп провел выходные в принадлежащем ему гольф-клубе в Шотландии. В Эдинбурге к его приезду собрался десятитысячный марш протеста, в ходе которого в воздух запустили доставленного из Лондона “младенца Трампа”. Активист Greenpeace, пролетевший над гольф-клубом на параглайдере, был арестован.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, напротив, все выходные работала: опубликовала колонку в Mail on Sunday, где защищала свой план брекзита, и давала интервью “Би-би-си”. В нем она, в частности, сказала, что Трамп советовал ей не вести переговоры с Евросоюзом, а подать на него в суд (в какой – не сказал).

Хельсинки в ожидании саммита

Президент США прибыл в столицу Финляндии, где сегодня проведет переговоры с Путиным. В Хельсинки в воскресенье прошел многотысячный марш протеста против политики обоих президентов.

В опубликованном накануне интервью Трамп сказал, что не ждет многого от встречи с “безжалостным Путиным”, а также назвал “противниками США” Россию, Китай и Евросоюз. Разного рода предостережения Трампу и Путину перед встречей высказали глава МИД Германии, американский сенатор Джон Маккейн, президент Турции Эрдоган. И только Биньямин Нетаньяху был абсолютно уверен, что Дональд Трамп все сделает правильно.

Ближневосточная повестка, которая может оказаться центральной на этих переговорах, описана тут, чего ждет от этой встречи Украина, читайте здесь. Тут краткая история встреч советских и потом российских лидеров с президентами США.

В ссылках сегодня тоже много интервью, но не с Трампом.

Разговор с журналистом британской Guardian Люком Хардингом – о том, как фсбшники подкинули ему домой книгу о технике секса; главный редактор американской Washington Post рассказывает о принципах своей работы (и в том числе о публикации материалов Эдварда Сноудена); здесь геронтолог Обри ди Грей объясняет, что сидеть на диетах и умирать в спортзалах совсем не обязательно; основатель Википедии Джимми Уэйлс рассуждает о фейковых новостях.

Помните письмо Нины Андреевой “Не могу поступиться принципами”, опубликованное накануне развала СССР? Отличная статья, объясняющая контекст его появления.

И классика. Большой текст Полины Барсковой о романе Василия Гроссмана “Жизнь и судьба”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок